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BRASIL Durigan quer advertência para bets como a do cigarro: "Faz mal à saude" Em Pequim, ministro da Fazenda diz que medida pode entrar em vigor já nas transmissões da segunda fase da Copa do Mundo

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira que irá propor medidas mais rigorosas para ampliar os alertas sobre os danos causados pelas bets, as casas de apostas de quota fixa. Durigan fez o comentário em Pequim, onde cumpre agenda oficial, afirmando que a Fazenda vê com preocupação o risco de abusos na publicidade das bets.

O ministro prevê que alguma medida de restrição por iniciativa de seu ministério possa entrar em vigor já na segunda fase da Copa, que começa semana que vem.

— Vou voltar ao Brasil e fazer esse anúncio limitando, responsabilizando ainda mais esse tipo de prática, que não é bem-vinda. Quando a gente tem esse incentivo às bets, é sempre importante lembrar que a bet faz mal à saúde. É como o cigarro. O ministério da Fazenda aqui, no caso das bets, adverte: "bets fazem mal à saúde e fazem você perder dinheiro" — disse o ministro.

Segundo ele, é possível que a iniciativa venha em forma de medida provisória para a segunda fase da Copa do Mundo. A ideia é que haja sempre uma advertência sobre os possíveis males das apostas toda vez que for veiculado um anúncio de bet, assim como é feito com bebidas alcoólicas e marcas de cigarros.





Durigan culpou os governos anteriores, dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro, pela liberação das bets com regulação frouxa.

— Foi o governo Temer e o governo Bolsonaro que deram autorização para as bets funcionarem e nada fizeram. E é sempre importante revisar isso. A gente tem atuado de maneira rigorosa em relação às bets. Punindo e criminalizando as ilegais e exigindo atuação dentro dos limites legais e regulamentares para as legais afirmou o ministro, acrescentando:

— Nós notificamos tanto a Cazé TV (canal do YouTube que tem direito de transmissão dos jogos da Copa) quanto as bets que estão patrocinando. Vamos prever novas obrigações para as bets e para os meios de comunicação, inclusive a Cazé TV, para que não haja abuso de publicidade, de propaganda durante a Copa do Mundo.

Na semana passada, o presidente Lula anunciou que o governo irá obrigar instituições financeiras a congelarem recursos de bets ilegais, a fim de aumentar a fiscalização sobre empresas que exploram apostas de forma irregular. De acordo com Durigan, mais de 50 mil sites irregulares de apostas já foram bloqueados.

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