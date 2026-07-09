Durigan, sobre gasolina: governo tem prontidão para cumprir metas ante guerra

A- A+

O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 9, que o governo terá a mesma prontidão para tirar medidas de combustíveis que teve para colocá-las em vigor. Além disso, declarou que o cenário internacional acendeu alerta e ele acompanhará diariamente o impacto para decidir sobre subsídios que ainda vigoram.



"O que ouvimos foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos, dizendo que o cessar-fogo estava encerrado...o que nos acendeu um sinal de alerta, sim, para cautela em que a gente tem que adotar no acompanhamento da guerra. Então, a estratégia não muda.

É claro que desde o começo a gente está adotando cautela, eu vou seguir adotando cautela, mas repito e reitero. O objetivo do Ministério da Fazenda, a guerra diminuindo de proporção, é retirar o subsídio", afirmou.

Segundo ele, o intuito do governo é, tão logo a situação internacional melhore, os subsídios sejam retirados. Disse que haverá um acompanhamento diário para decidir se diminui ou mantém o Imposto de Exportação sobre o petróleo, renovado nesta quinta mais cedo em 12%.



Ele declarou que subvenções ao diesel e à gasolina seguem em vigor e que o governo terá prontidão para retirá-las assim que for possível, com abastecimento e preços garantidos à população. Repetiu que a intenção era retirar subvenção da gasolina, mas cenário externo se agravou.



"A nossa estratégia não muda. Desde o começo, o que eu tenho dito com relação a combustíveis é que o governo vai ter prontidão para erguer medidas que sejam necessárias a proteger a população, mantendo o compromisso de base e contínuo de responsabilidade fiscal", completou.

Veja também