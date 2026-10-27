Durigan: Tesouro e BC visam racionalidade, com eventual recompra de títulos hoje
"A reação de ontem é uma reação mais de posição, dados os últimos dias das posições que o mercado adotou", afirma ministro da fazenda
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse há pouco que o resultado de ontem do mercado financeiro se justifica pela mudança de posição dos agentes em relação às eleições e reafirmou que Tesouro Nacional e Banco Central buscam parâmetros de racionalidade para o setor, podendo haver nova recompra de títulos públicos hoje.
"A reação de ontem é uma reação mais de posição, dados os últimos dias das posições que o mercado adotou. A gente estava acompanhando muito de perto e não é de fundamento a reação de ontem, de posição, tanto que o dia de hoje está muito mais calmo do que o dia de ontem", disse Durigan. Segundo o ministro, o Tesouro e o Banco Central acompanharam as reações desde as primeiras horas e a recompra de títulos de cerca de R$ 10 bilhões teve como objetivo dar parâmetros para o mercado em queda.
"Hoje a gente pode sim ter nova recompra de títulos do Tesouro. Eu falei com o secretário do Tesouro hoje de manhã e disse para ele que eu autorizo na medida em que estejam colocadas as condições e as necessidades de fazer a intervenção", alertou o ministro da Fazenda. Essas declarações de Durigan hoje vêm em linha com falas dadas em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) ontem.
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Durigan ressaltou ainda nesta terça-feira que o governo não busca parâmetros de preços, mas sim parâmetros de racionalidade, para que o mercado financeiro forme posições fundamentadas para Ibovespa e câmbio.
"É natural que uma troca de posição cause esse desarranjo no mercado. Todo nosso diálogo ontem foi técnico, inclusive a interlocução com o mercado, para estabelecer parâmetros de racionalidade. Tanto que ficou num patamar mais alto, por exemplo, o câmbio. Mas já dentro de uma racionalidade de mercado", acrescentou Durigan.