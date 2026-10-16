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Eleições 2026 Durigan: Uso de projeto de Milei para Argentina por equipe econômica de Flávio não está claro O ministro também salientou que há setores da "economia real", da indústria e da construção civil "muito preocupados" com uma eventual eleição de Flávio

O ministro da Fazenda e coordenador econômico da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dario Durigan, disse que não está claro o uso do projeto do presidente da Argentina, Javier Milei, pelo candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, e sua assessora econômica, Daniella Marques.

"Não está nada claro o que o projeto do Milei, importado da Argentina para o Brasil, vai trazer de efeitos para a gente", disse Durigan nesta sexta-feira, 16, em entrevista ao vivo à TV Band, ecoando críticas que a campanha petista tem feito ao exemplo argentino.

Durigan também salientou que há setores da "economia real", da indústria e da construção civil "muito preocupados" com uma eventual eleição de Flávio, "porque a gente vai ter um desmonte dos programas que ajudam a indústria. O ataque à reforma tributária, por exemplo, é muito grave", disse.

"De fato, o mercado financeiro reagiu favoravelmente ao Flávio, o que eu acho um equívoco do mercado, que está depositando as suas fichas em um programa que não é crível", acusou. Ele disse não ser possível atingir um superávit de 1,5% do PIB já em 2027, como projetam interlocutores da campanha adversária.

Para Durigan, é preciso convencer o mercado a "não ficar apostando na mera ilusão, no mero pastel de vento". E acrescentou que serão mantidos os compromissos com o equilíbrio fiscal e que "não vamos sair correndo para atender ninguém primeiro - não vai ser só o agro, só a indústria, só o mercado financeiro". "Não dá para ficar fomentando briga com governador, como foi no caso do Bolsonaro. Tem que fazer empréstimo para os governadores, para a economia estadual crescer", defendeu.

Sobre a nova composição do Congresso a partir de 2027, que será mais à direita que o atual, Durigan afirmou que o perfil hoje já é majoritariamente de direita e sustentou que sua relação com os parlamentares de centro-direita e com representantes do agronegócio sempre foi boa. "Um próximo governo do presidente Lula vai ter total condição de construir uma agenda legislativa com o Congresso e mais uma vez sair exitoso desse processo", indicou.

Por fim, sobre a expectativa para o debate dos presidenciáveis promovido pela Band do próximo domingo, 18, Durigan disse que o presidente Lula está bem preparado para tratar dos temas econômicos, "já fez muito pela economia e pode fazer mais".

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