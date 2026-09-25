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BETS Durigan: Vamos chamar clubes para medir impacto do fim das bets; é preciso entender a demanda Ministro informou que não há neste previsão de socorro imediato às equipes que perderão patrocínios

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo vai chamar clubes e confederações para medir o tamanho do impacto do fim das bets sobre o futebol. No entanto, informou, não há neste momento previsão de socorro imediato às equipes que perderão patrocínios.

O ministro afirmou que a equipe econômica quer primeiro dimensionar a dependência do setor em relação a esse tipo de receita e ouvir as demandas antes de decidir os próximos passos. "Por determinação do presidente Lula, vamos chamar tanto os clubes de futebol quanto as confederações para entender qual é o real impacto", declarou Durigan em coletiva de imprensa após a cerimônia de anúncio de proibição dos sites de apostas, que são os maiores patrocinadores do futebol.

Durigan indicou que a participação do dinheiro das bets nos orçamentos dos clubes varia, em média, na casa de um dígito, e que qualquer resposta do governo dependerá do diagnóstico a ser feito nas reuniões. "Caso seja necessário, caso essa seja a avaliação do governo, vamos adotar uma medida na sequência. Mas para hoje, não", disse o ministro.

Ao justificar a decisão de endurecer as regras contra as bets, o ministro afirmou que o governo ponderou diferentes cenários, como proibir o funcionamento apenas de cassinos online, e avaliou impactos em outros segmentos. A decisão, contudo, foi por uma proibição completa dos sites de apostas, dadas as consequências sociais.

Segundo Durigan, a avaliação foi que seria necessária uma medida mais protetiva. "Estamos lidando com um tema grave, que tem gerado repercussão negativa para a sociedade", afirmou.

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