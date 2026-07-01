Qua, 01 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta01/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Combustíveis

Durigan: Vamos revisar subvenção da gasolina na próxima semana

O governo deu início à retirada gradual das subvenções aos combustíveis, a começar pelo fim, hoje, da primeira parcela (35 centavos) de subsídio para o óleo diesel

Reportar Erro
Ministro da Fazenda, Dario DuriganMinistro da Fazenda, Dario Durigan - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira (1) que a subvenção dada pelo governo para conter os preços da gasolina será revertida na semana que vem, dada a estabilização nos preços dos combustíveis.

Em entrevista à Record, que teve trecho exibido pelo Jornal da Record, o ministro disse que sua equipe está revisando a subvenção de 44 centavos ao litro da gasolina, para fazer o anúncio na semana que vem. "Nos próximos dias, nós vamos anunciar também uma revisão dessa subvenção da gasolina. Nós vamos reverter", antecipou Durigan. Questionado sobre quando seria o anúncio, ele respondeu que será na próxima semana.

Leia também

• Petrobras ainda avalia redução do preço da gasolina, diz Magda Chambriard

• ANP: Diesel e gás de cozinha fecham junho em queda e gasolina tem ligeira alta

• Trump volta a criticar ataque do Irã em Ormuz e diz que gasolina cairá para US$ 2,50 nos EUA

O governo deu início à retirada gradual das subvenções aos combustíveis, a começar pelo fim, hoje, da primeira parcela (35 centavos) de subsídio para o óleo diesel. Na entrevista à Record, Durigan lembrou que o diesel segue com a subvenção extra de R$ 1,12.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter