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Combustíveis Durigan: Vamos revisar subvenção da gasolina na próxima semana O governo deu início à retirada gradual das subvenções aos combustíveis, a começar pelo fim, hoje, da primeira parcela (35 centavos) de subsídio para o óleo diesel

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira (1) que a subvenção dada pelo governo para conter os preços da gasolina será revertida na semana que vem, dada a estabilização nos preços dos combustíveis.

Em entrevista à Record, que teve trecho exibido pelo Jornal da Record, o ministro disse que sua equipe está revisando a subvenção de 44 centavos ao litro da gasolina, para fazer o anúncio na semana que vem. "Nos próximos dias, nós vamos anunciar também uma revisão dessa subvenção da gasolina. Nós vamos reverter", antecipou Durigan. Questionado sobre quando seria o anúncio, ele respondeu que será na próxima semana.

O governo deu início à retirada gradual das subvenções aos combustíveis, a começar pelo fim, hoje, da primeira parcela (35 centavos) de subsídio para o óleo diesel. Na entrevista à Record, Durigan lembrou que o diesel segue com a subvenção extra de R$ 1,12.

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