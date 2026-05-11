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Viagem Durigan viaja à Rússia e à França nesta semana para reuniões do Banco dos Brics e G7 Ministro deve se reunir com Dilma Rousseff, em Moscou

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, vai viajar nesta semana para encontros dos Brics e do G7 na Rússia e França. O giro na Europa começa na madrugada desta quarta-feira e se encerra na próxima terça.

A comitiva do Ministério da Fazenda chega à Moscou na manhã de quinta, onde participarão de reunião do board do NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), também chamado de Banco dos Brics.

Pela tarde, Durigan irá se reunir com Dilma Rousseff, a atual presidente do banco. Na sexta, também terão novas agendas com diretores do NBD.

O ministro chega à Paris na segunda-feira para participar de uma reunião ministerial do G7 prevista para terça, além de encontros bilaterais com representantes do governo francês e japonês.

Na França, ele ainda deve se reunir com o diretor executivo da Agência Internacional de Energia (IEA), Fatih Birol, em meio à disparada de preços da energia com o início da guerra no Irã.

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