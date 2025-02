A- A+

FIESP Dúvida que poderia existir sobre autonomia do BC foi dissipada, diz presidente da Fiesp Gomes da Silva lembrou que, antes de ir para o ministério da Fazenda, Galípolo participou do Conselho Superior de Economia da entidade

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, disse nesta sexta-feira, 14, que as dúvidas sobre a autonomia do Banco Central (BC), após a troca de comando da autarquia, foram dissipadas. A declaração foi dada durante abertura da reunião na Fiesp com o presidente do BC, Gabriel Galípolo.

"Acho que já se dissipou qualquer dúvida que poderia existir de que ele terá total autonomia na condução do Banco Central e na, obviamente, perseguição do mandato que é dado ao Banco Central do Brasil pela legislação", declarou Josué.

O presidente da Fiesp também lembrou que, antes de ir para o ministério da Fazenda, Galípolo participou do Conselho Superior de Economia da entidade.

"Trouxe grande contribuição nas discussões aqui no Brasil. E tenho a certeza que o Gabriel, como autoridade monetária, vai ter uma contribuição decisiva também para o futuro da nossa política monetária", disse Josué.





