A- A+

política monetária E Agora, Brasil? debate a revolução trazida pelo Pix e os pagamentos digitais e os desafios do BC Evento promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico tem como convidado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto

O que esperar do dinheiro no futuro? As cédulas vão desaparecer? Haverá apenas transações digitais? O Pix, criado pelo Banco Central (BC), completou três anos esta semana e já movimenta R$ 1,5 trilhão por mês. Além de afetar diretamente no dia a dia dos brasileiros, a pauta de transformações tecnológicas nos meios de pagamentos é crucial para a estabilidade e o crescimento da economia.

Para comentar essas mudanças e os desafios que se apresentam, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, participa nesta sexta-feira (17), de mais uma edição do "E Agora, Brasil?", promovido pelo jornal O Globo e Valor Econômico, evento que se dispõe a debater problemas brasileiros.

O evento, que acontece presencialmente em São Paulo, será transmitido entre 10h30 e 12h também pelas redes sociais do Globo e do Valor. Acompanhe abaixo:

Campos Neto também vai falar sobre o uso da taxa de juros para conter a alta da inflação e os fatores que interferem na política monetária do Banco Central. O presidente da autoridade monetária vai comentar ainda a chegada do Drex, a moeda brasileira totalmente digital, e sobre como é possível alinhar segurança a essas novas tecnologias.

O debate será mediado pelos jornalistas Míriam Leitão, colunista do Globo, e Alex Ribeiro, colunista do jornal Valor Econômico. O evento tem o apoio da Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Turismo e Serviço (CNC) e suas federações.

Veja também

BRASIL BNDES vê lucro crescer 21,3%, a R$ 2,9 bi no 3º trimestre