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MEIS E-commerce: edital de R$ 3,9 milhões amplia acesso de pequenos negócios do Nordeste Região responde por 5,5% das vendas on-line do país e é foco de iniciativa da ABDI e do MDIC. Inscrições seguem até o dia 5 de maio

Estão abertas as inscrições para o edital E-commerce.BR 2026, que apoiará projetos voltados à ampliação da presença digital de micro, pequenas e médias empresas nas vendas on-line. Com R$ 3,9 milhões em recursos, a iniciativa premiará soluções que fortaleçam o comércio eletrônico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A ação é da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A principal novidade desta edição é a inclusão dos microempreendedores individuais (MEIs) entre os públicos atendidos pelas iniciativas apoiadas. As inscrições estão abertas até 5 de maio, na página oficial do programa.

A iniciativa busca reduzir desigualdades regionais e ampliar o acesso de empresas dessas regiões aos canais digitais. Embora o comércio eletrônico siga em expansão no Brasil, a distribuição regional das vendas ainda é fortemente concentrada.

Vendas

Em 2024, o comércio eletrônico brasileiro movimentou R$ 225 bilhões, crescimento de 14,6% em relação ao ano anterior. O Sudeste lidera com 77,2% das vendas on-line, seguido pelo Sul (14,1%), Nordeste (5,5%), Centro-Oeste (2,5%) e Norte (0,6%), o menor percentual entre todas as regiões do país, segundo dados do Observatório do Comércio Eletrônico do MDIC.

“O comércio eletrônico é uma porta de entrada para que pequenos negócios ampliem mercados, reduzam custos e operem de forma contínua, com acesso a dados estratégicos sobre seus clientes. Nosso objetivo é garantir que empresas dessas regiões participem de forma mais ativa desse mercado que só cresce no país”, afirma Adryelle Pedrosa, gerente de Transformação Digital da ABDI.

Inclusão

Pela primeira vez, o edital contempla os MEIs entre os públicos beneficiados. Atualmente, o Brasil possui mais de 12 milhões de MEIs ativos, que representam mais da metade das empresas do país. A ampliação do escopo do edital busca apoiar esse público no acesso ao comércio eletrônico, fortalecendo sua capacidade de vender on-line, ampliar mercados e utilizar ferramentas digitais de forma estratégica para geração de renda e sustentabilidade dos negócios,

Critérios

O edital E-commerce.BR 2026 tem como um de seus principais diferenciais o estímulo à formação de redes de inovação. As propostas devem ser apresentadas por consórcios com, no mínimo, três instituições sem fins lucrativos, como universidades, associações, órgãos públicos e instituições de ciência, tecnologia e inovação (ICTs), além de incluir startups como parceiras tecnológicas.

As soluções propostas podem envolver tecnologias, metodologias ou serviços, desde que enfrentem desafios concretos do comércio eletrônico, como logística, acesso a marketplaces, meios de pagamento, marketing digital, análise de dados e capacitação empresarial.

Etapas

A seleção será realizada em três etapas. Inicialmente, 16 projetos serão escolhidos e passarão por um processo de aprimoramento metodológico com apoio técnico da ABDI. Em seguida, oito iniciativas avançarão para a fase piloto, com execução de até seis meses e atendimento mínimo de 60 empresas. Nessa etapa, os aportes do edital variam entre R$ 345 mil e R$ 380 mil, conforme a classificação dos projetos. Ao final, duas iniciativas seguirão para a etapa de escala, com aporte de R$ 500 mil cada para ampliar o atendimento a pelo menos 120 empresas.

Para o MDIC, o programa integra uma agenda estratégica de transformação produtiva. “Estamos falando de uma agenda estruturante, que conecta comércio, serviços e indústria à economia de dados, à inteligência artificial e às novas tecnologias. Acredito que o comércio eletrônico é um dos principais vetores para elevar a produtividade das empresas brasileiras e reduzir desigualdades”, afirma Luis Felipe Giesteira, secretário-adjunto de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.

*Com informações da assessoria de imprensa

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