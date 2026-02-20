A- A+

TARIFAS É difícil prever consequências da decisão da Suprema Corte sobre tarifas, diz membro do Fed Bostic ressaltou que outra questão que deve ser analisada é se a administração americana dispõe de outras formas de impor as mesmas tarifas

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou, ao participar de conversa em evento do Birmingham Business, nesta sexta-feira, 20, que é difícil prever as consequências da decisão da Suprema Corte sobre a imposição de tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo ele, isso depende de fatores que incluem a reação das empresas sobre a medida.

"A decisão da Suprema Corte levanta questões sobre se os novos padrões de oferta e preços permanecem ou começam a ser alterados", ponderou o dirigente do Fed.

Bostic também ressaltou que outra questão que deve ser analisada é se a administração americana dispõe de outras formas de impor as mesmas tarifas ou se está limitada por essas medidas.

Nesta sexta, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) não autoriza o presidente do país a impor tarifas, derrubando as medidas globais adotadas por Trump, sob a justificativa de emergências nacionais ligadas ao tráfico de drogas e a déficits comerciais.

