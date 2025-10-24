A- A+

Meio Ambiente "É difícil se libertar do combustível fóssil", diz Lula durante viagem à Ásia Presidente afirma que recursos do petróleo financiarão a transição energética e que a Petrobras deve se transformar gradualmente em uma empresa de energia

A um mês da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém (PA), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os recursos necessários para o Brasil abandonar o uso de combustíveis fósseis “vêm exatamente do petróleo” e que o combustível “ainda será necessário por muitas décadas”.

— É muito fácil criticar o uso de combustíveis fósseis, mas é difícil apontar quem, hoje, tem condições reais de se libertar deles. Ninguém tem — declarou o presidente.

Segundo Lula, o país pretende utilizar as receitas geradas pelo petróleo para financiar a transição energética. Ele destacou ainda que a Petrobras deverá empregar esses recursos para se transformar gradualmente “de uma empresa de petróleo em uma companhia de energia”.

A declaração foi feita na madrugada desta sexta-feira, pouco antes de o presidente embarcar da Indonésia para a Malásia.

Margem Equatorial

Questionado sobre qual mensagem o Brasil pretende transmitir ao mundo diante do avanço dos estudos para a exploração de petróleo na Margem Equatorial, Lula afirmou ser importante reconhecer que o país está entre os que mais produzem energia renovável no planeta.

— A gasolina brasileira utiliza 30% de etanol. Por isso, a nossa gasolina é mais limpa do que a de outros países. Nosso óleo diesel tem 20% de biodiesel, o que também o torna menos poluente — disse.

O presidente ressaltou ainda que a exploração na Margem Equatorial ainda não foi aprovada, já que o Ibama autorizou apenas a realização de pesquisas na região.

— E entre fazer a pesquisa e encontrar petróleo, leva-se muito tempo, porque são necessárias novas licenças para cada etapa. Isso em uma empresa que tem expertise — afirmou Lula.

