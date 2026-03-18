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Jornada de Trabalho É errado a lei proibir as pessoas de trabalhar, diz CEO da Multiplan Em depoimento ao Poder360, o empresário Eduardo Peres afirmou que o fim da escala de trabalho 6 x 1 é uma tentativa de "criar empregos por decreto"

O CEO da Multiplan, Eduardo Peres, 55 anos, fez uma rara manifestação pública para expressar o que pensa sobre a proposta de reduzir a escala de trabalho 6 x 1, defendida pela administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e por partidos governistas e de oposição no Congresso.

Em forma de desabafo, numa longa conversa com o portal de notícias Poder360, Peres afirmou que o ideal seria ir em outro sentido, com mais flexibilização da jornada de trabalho. Disse também que as opiniões dele não têm conotação político-partidária e que respeita a opção de cada pessoa, mas que a forma como o debate está sendo conduzido é errada.

“O que poderia ser feito é desregulamentar o trabalho. Se a pessoa quiser trabalhar duas horas, trabalha duas horas. Se quiser trabalhar dez horas, trabalha dez horas. O governo não pode entrar na casa da pessoa e dizer: você tem que ficar em casa dois finais de semana consecutivos”, declarou Peres.

Reduzir de maneira forçada por lei a jornada de trabalho pode provocar, segundo ele, uma redução drástica de eficiência. Isso vai resultar em desinvestimentos no país, o que ele chamou de herança “horrorosa” e com “mais gente fazendo menos coisas”.

Não pode

Na avaliação de Peres, o governo não pode limitar quantas horas por dia, ou quantos dias por semana, uma pessoa pode trabalhar: “Tem caminho para tudo nessa vida. Agora, o governo limitar o que as pessoas podem ou não podem fazer na iniciativa privada? Isso é um absurdo”.



Fundada em 1975 pelo empresário José Isaac Peres, a Multiplan é listada em Bolsa de Valores. É proprietária e administra 20 shoppings e dois complexos de torres comerciais no país. Seus empreendimentos reúnem cerca de 6 mil lojas. Oferece perto de 100 mil empregos diretos e indiretos. Eduardo Peres comanda o grupo desde 2023.



O empresário afirma que o fim da escala de trabalho 6 x 1, proposta que tem tramitado com rapidez no Congresso, com apoio do Palácio do Planalto, é uma tentativa de “criar empregos por decreto”, algo que o setor privado não teria condições de absorver. “Como esse país vai ser mais produtivo assim?”, perguntou.

Intromissão

O empresário entende que no Brasil há uma intromissão do Estado na vida dos trabalhadores e dos empresários. Com a proposta da escala 6 x 1, “a dinâmica agora é outra”, pois “o mundo todo está indo por um caminho, e o Brasil pelo oposto. Como pode?”.



Para ele, “estaremos deixando uma herança horrorosa se esse projeto for aprovado como está”. Vai ter mais gente fazendo menos coisas, lembra. “Eu entendo o que se passa. Pode ter alguém querendo trabalhar menos. Tudo bem. Não quer trabalhar? Tem caminho para tudo nessa vida. Agora, o governo limitar o que as pessoas podem ou não podem fazer? Isso é um absurdo”, critica.



Para o empresário, quem defende a proposta de forma irrefletida quer criar, ou sonha criar, emprego por decreto. “Só que o empresariado não terá condições de absorver isso. Será ruim para o país. Como o país vai ser mais produtivo assim? No Brasil, há uma intromissão grande do Estado na vida dos trabalhadores e dos empresários. Com essa proposta, sobe-se um degrau. A dinâmica agora é outra. Nas regras atuais, um empregado, mesmo querendo, já não pode trabalhar todos os dias”, disse.

Pergunta

Peres diz que, a forma como as coisas estão sendo concebidas demonstra que este não é um país livre e acrescenta: “A gente quer ter um welfare state sueco com uma taxa de juros de 1,75% ou um desenvolvimento em um país com taxa de juros de 15%? Não dá. Pergunte para qualquer pessoa da construção civil se está fácil contratar. Temos muitas dificuldades para contratar funcionários para obras de expansão de shoppings. Há muita concorrência dos programas sociais. Tem bolsa para tudo. Do governo federal, do Estado, da prefeitura. Não sou contra nenhum programa assistencial, mas esse assistencialismo permite em alguns casos que uma família levante mais de R$ 3 mil por mês, como vocês mesmos [Poder360] já publicaram sobre o estado de bem-estar social no Brasil”, reclamou.



Para ele, se vier o fim da jornada 6 x 1 como está sendo proposto, isso atingirá a todos. Grandes, médios e pequenos. Um franqueado, por exemplo, terá a sua margem muito reduzida pelo aumento do número de funcionários e talvez não valha a pena. A herança que vai se deixar é horrorosa. Não tenho dúvida de que parte das empresas fechará as portas ou irá à falência se for aprovada a redução da jornada de trabalho. A herança que vai se deixar é horrorosa”, acrescentou.

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