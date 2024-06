"É evidente que nível de juros é restritivo e elevado no Brasil", diz secretário da Fazenda

A- A+

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que o nível de juros elevado no País inibem a captação de poupança e a própria concessão de crédito no País.

"É evidente que o nível de juros, da taxa de juros básica no Brasil é restritivo e elevado e inibe não só a captação da caderneta de poupança como a própria concessão de crédito em diferentes modalidade, e dificulta o mercado de crédito imobiliário", afirmou durante o evento CNN Talks, que discute o crédito para o Brasil, nesta terça-feira, 18.



Ele comentou que o funding da poupança para a habitação é inferior à Selic, e que por isso seria importante uma redução da taxa básica, para que diminuir a diferença entre a Selic e poupança.

No evento, Mello defendeu a medida provisória do Programa Acredita, que traz ações de microcrédito para pessoas vulneráveis, ações voltadas para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a criação de um mercado secundário de crédito imobiliário e um mecanismo de hedge cambial, o Eco Invest Brasil.

Ele mencionou que independentemente da validação da MP ou de um projeto de lei, é importante que a votação ocorra no período de vigência do texto, para que não haja prejuízos ou paralisação das atividades de quem já se beneficiou das medidas. Um exemplo é o Desenrola para pequenos negócios.

Mello também disse que é preciso construir a governança do processo de securitização do crédito imobiliário, já que a proposta do governo permitiu que a Emgea atue tanto como securitizadora como investidora no mercado imobiliário.

