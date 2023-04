A- A+

Fazenda "É hora de cobrar de quem não paga", diz Haddad Após apresentar as linhas do novo marco fiscal, ministro diz que o governo fará correções tributárias até o segundo semestre

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta segunda-feira (3), em entrevista à Globonews, que “é hora de cobrar de quem não paga”. Após apresentar as linhas do novo marco fiscal, ele afirmou que o governo fará correções tributárias até o segundo semestre deste ano. Mas que isso não significará um aumento de impostos para os brasileiros.

– Não precisa aumentar imposto para atingir o objetivo, basta cobrar de quem não paga. Privilégios precisam ser cortados.

O ministro da Fazenda enfatizou que deverá mirar em público específico.

– Tem alguns privilégios que precisam ser cortados – disse o ministro, que acrescentou: – Vira e mexe tem proposta de lei para voltar com o quinquênio, por exemplo.

Para o ministro, o governo está “errando muito” há dez anos.

— Precisamos acertar agora – afirmou.

Haddad também disse que o governo espera arrecadar um mínimo de R$ 12 bilhões ao ano com a taxação de apostas eletrônicas.

— Não é justo você não tributar uma atividade que muitas pessoas nem concordam que exista no Brasil, mas é uma realidade do mundo virtual. Ela [previsão de arrecadação] subiu. A gente estava trabalhando com até R$ 6 bilhões, mas é no mínimo o dobro disso. De R$ 12 bilhões a R$ 15 bilhões — disse em entrevista a GloboNews

O foco é a taxação de apostas esportivas online, principalmente sobre resultados de futebol, também chamadas de sports betting. A medida não incluiria jogos de videogame ou esportes eletrônicos, chamados de e-sports.

Haddad também defendeu combater ao “contrabando” no comércio eletrônico, quando empresas com comércio não utilizam de artifícios para não pagaram tributos

