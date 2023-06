É lançado jatinho de luxo que chega a 833 km/h, tem alcance transcontinental e um só piloto

A- A+

A Honda Aircraft confirmou o lançamento oficial do jato executivo HondaJet 2600, que começará a ser comercializado com uma meta de certificação em 2028.

A companhia diz que está finalizando os projetos de engenharia e, na sequência, dará início à fabricação das aeronaves, que terão a operação conduzida por apenas um piloto.

O HondaJet 2600 é um modelo acima do HondaJet Elite II, da mesma companhia, e já havia sido apresentado durante o NBAA Business Aviation Convention & Exhibition de 2021, evento relevante do setor.

Segundo a empresa, o jatinho terá capacidade para 11 pessoas, poderá atingir até 450 nós (ou 833 km/h) e 47 mil pés do chão.

Além disso, a Honda promete que a aeronave terá alcance transcontinental sem escalas. Terá autonomia, por exemplo, para cruzar os Estados Unidos.

De acordo com a empresa, o diferencial do modelo é o desempenho, o conforto e a eficiência dos jatos leves com a experiência de um jato médio para o passageiro.

Ainda na comparação com os jatos leves, a Honda promete que o novo jatinho será 20% mais eficiente na gestão do combustível que modelos de mesmo porte. A economia sobe para 40%, se comparada à das aeronaves de médio porte.

Os clientes que adquirirem o modelo poderão personalizar os assentos, em fileira dupla, em formato executivo ou mesmo incluindo um sofá lateral.

Com operação guiada por apenas um comandante, a aeronave terá a tecnologia como copiloto, diz a Honda.

"O design do HondaJet 2600 Concept incorpora mais sistemas de eletricidade e de automação de sistemas, permitindo que várias tecnologias líderes de categoria aumentem as capacidades do piloto, reduzam a carga de trabalho e melhorem a segurança (...) Essas melhorias de projeto também simplificam os sistemas levando a um peso mais leve, maior confiabilidade e facilidade de manutenção durante a vida útil da aeronave", afirma a companhia.

