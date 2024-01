A- A+

EMPREENDIMENTO E-Log anuncia novo centro logístico em Pernambuco Com investimento de R$ 150 milhões, E-Log Condomínio Logístico está em construção na cidade de Jaboatão de Guararapes. Operação marca expansão do grupo no estado

Com investimento estimado em R$ 150 milhões, a E-Log expande operação em Pernambuco. A empresa vai ingressar no segmento de armazenagem e logística com o lançamento do E-Log Condomínio Logístico.

Atualmente está construindo a segunda etapa do empreendimento, localizado estrategicamente às margens da BR-101, no município de Jaboatão dos Guararapes. A previsão de abertura é para o primeiro trimestre deste ano e a expectativa é iniciar com ocupação superior a 80%.

“A decisão de investir na construção de um condomínio logístico foi impulsionada por um cenário dinâmico e em constante transformação nos setores de comércio e distribuição. Este movimento é alimentado pela demanda crescente dos consumidores por entregas que sejam não apenas rápidas, mas também eficientes”, detalha José Roberto, presidente da E-Log.

O executivo, junto com os sócios, também está à frente da E-Log Pátio de Triagem, criada em 2020 e localizada no Cabo de Santo Agostinho, e da Federal Energia, que atua há 23 anos na distribuição de diesel, etanol, gasolina, energia elétrica e gás natural veicular.

Hoje, ela possui filiais em 12 estados, somando as regiões do Nordeste e Sudeste, Centro-Oeste, com faturamento anual superior a R$ 4 bilhões.

O E-Log Condomínio Logístico se destaca por sua capacidade de acolher negócios de variados tamanhos, que atuam em áreas como e-commerce, distribuição de alimentos não perecíveis, vestuário, produtos industriais e eletrônicos, entre outros setores da economia.

Por este motivo, segundo o executivo, a escolha do município de Jaboatão foi estratégica, levando em conta o rápido acesso às principais vias e rotas de transporte.

“A localização estratégica resultará na diminuição dos prazos de entrega, otimização de tempo e redução de custos logísticos, gerando maior satisfação dos clientes e uma vantagem competitiva significativa no mercado”, comenta José Roberto.

Estendendo-se por uma área total de 90 mil metros quadrados, o condomínio será inaugurado com galpões divididos em 14 módulos, projetados para serem flexíveis em tamanho, permitindo, assim, uma adaptação personalizada às necessidades de cada empresa que se estabeleça no local. As instalações serão equipadas para suportar operações de armazenagem, manuseio e distribuição.

Adicionalmente, o condomínio oferecerá uma série de vantagens, incluindo um sistema tecnológico avançado para suporte logístico, geradores de energia, estacionamento amplo e uma infraestrutura de segurança de alto nível. Esta última característica engloba monitoramento contínuo, entradas blindadas e controles de acesso rigorosos e constantemente atualizados.

Veja também

RECUPERAÇÃO Arena de Pernambuco começa o ano com gramado recuperado e pronta para receber novos eventos