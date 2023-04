É mais fácil fazer contas ou fechar o sonhado negócio?

A- A+

Em Pernambuco, 108.581 empresas foram abertas em 2022, mas quase a metade, ou 53.107, encerrou as atividades no mesmo ano. Os dados são do Mapa de Empresas divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O resultado mostra que muita gente quer ter o próprio negócio, mas ainda precisa se preparar para o desafio. E uma das maiores dores dos novos empresários é não saber calcular o valor da produção para achar o preço certo do produto que chegará às mãos dos clientes.

A chave mestra para manter as portas abertas é estudar e pedir ajuda. A analista na área de políticas públicas do Sebrae, Priscila Lapa, frisa haver salas em 90 municípios pernambucanos que prestam orientação aos empreendedores. Já Luiz Nogueira, analista de Orientação Empresarial do Sebrae, ressalta não ser necessário conhecimento matemático extraordinário para calcular o valor da produção. Mas ele fala ser decisivo anotar tudo na ponta do lápis ou no computador.

Para fazer essa análise, Luiz leva em conta aqueles empreendimentos já formalizados, como o microempreendedor individual, por exemplo. Mas essa avaliação também pode ajudar quem está na informalidade.

“A gente precisa desmistificar essa questão para começar a fazer as contas e manter os sonhos. Numa receita de bolo, por exemplo, você identifica tudo que investe para poder ter o produto e entregar para o cliente. Essa é a base para começar. A primeira informação é: quanto eu pago para ter os insumos? Esse custo de produção do bolo, aliás, já começa mascarado, porque é importante calcular ainda o preço do transporte que vai usar para ir comprar a matéria-prima e o que pagou ao fornecedor pela farinha de trigo, a manteiga, o leite, os ovos, o açúcar, a embalagem, a fita, a etiqueta, entre outros. Tudo precisa ser levado em consideração”.

Para Luiz Nogueira, do Sebrae, não tem como uma empresa sobreviver no mercado sem botar todos os gastos na ponta do lápis

Explicação didática

Luiz Nogueira continua a explicação de forma didática. Levando em conta as despesas para produzir o bolo, ele questiona: “e se forem três bolos oriundos de uma única mexida de massa, quanto cobro?”. Ele lembra que isso não quer dizer que as despesas serão divididas por três. Porque o processo de venda também gera despesas para o negócio como os impostos sobre o faturamento e o pagamento de comissão, caso um terceiro seja responsável pela venda. “Não dá para fazer os cálculos empíricos e multiplicar o custo. Isso não é uma certeza de que terei um preço bom no final. Tem algumas despesas que, embora estejam sendo consumidas agora, elas serão renováveis ou serão pagas depois”, completa Luiz.

Ele lembra ainda que, quando um negócio funciona dentro do lar, é mais difícil calcular os custos, porque eles ficam misturados com as despesas com moradia. “Isso fica muito mais mascarado porque você desconsidera quanto seria o investimento com o espaço se fosse alugar apenas para o empreendimento, além do quanto paga de luz e água, por exemplo”.

Segundo o especialista, todas as despesas devem ser cobertas. “O que precisa ser agregado ao meu preço de venda é saber qual a lucratividade necessária para que eu possa pagar as contas e ter o retorno do meu investimento num tempo considerado adequado”. Por fim, o analista resume: “atenção nos detalhes faz parte de todo o negócio”.



Alamys, que ampliou sua empresa ao lado dos sócios, disse ainda ter aprendido que toda abertura de um negócio exige o vencimento de etapas. Foto| divulgação

Novo Investimento

Enquanto algumas empresas fecharam em Pernambuco, em 2022, o empresário Alamys Aguiar, 33 anos, ampliou o sonho. Em fevereiro deste ano, a empresa dele se mudou de Camaragibe para o Recife para aumentar a clientela de bolos de rolo. Alamys e mais três sócios entraram num mercado super competitivo de alimentos, com concorrentes de peso, porém com planejamento.

Eles fizeram o plano de negócio de dezembro de 2018 a junho de 2019 para só então abrir as portas da The Prime Sabor. Atualmente, a empresa conta com 25 funcionários. Antes, funcionava em duas casas adaptadas e, agora, na Avenida Barão de Bonito, na Várzea.

Indagado se a empresa representa o seu propósito de vida, ele falou o sonoro “sim”.

“Conseguimos ter sucesso com o planejamento. Nossa intenção, a médio e longo prazo, é nos tornarmos uma indústria de referência nacional, líder no segmento alimentício, podendo também gerar mais empregos e valor na vida das pessoas. A gente trabalha com um genuíno bolo de rolo pernambucano. Todo dia sou feliz com esses bolos”.

Alamys disse ainda ter aprendido que toda abertura de um negócio exige o vencimento de etapas. Entre os aspectos, destaca a análise de mercado, um plano de marketing, um plano operacional e um plano financeiro. Este último é fundamental, segundo ele.

“Muita gente ao sair do emprego corre para fazer algum tipo de investimento com intenção de ter logo um retorno, mas fica muito difícil obtê-lo quando não há planejamento. Então, eu gosto muito de uma frase bem interessante: aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Todo empreendedor precisa ter clareza para tomar decisões”, analisa.



O produtor de leite Francisco Tiago Alves Ubirajara, 30 anos, mudou de vida após se qualificar no chamado programa Balde Cheio

Produção de leite

Morador do município de Exu, o produtor de leite Francisco Tiago Alves Ubirajara, 30 anos, mudou de vida após se qualificar no chamado programa Balde Cheio. Na sua fazenda, chamada Supapo, ele era proprietário de 50 vacas. Esse número caiu para os 20 atuais, mas sua produção de leite saiu de 80 litros por dia para 450.

O Balde Cheio é uma iniciativa do Sebrae que consiste em ampliar a produção leiteira e criar alternativa de renda para pequenos e médios produtores rurais, usando uma metodologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Por meio da transferência de tecnologia, o programa, que também recebeu o apoio do poder público estadual e municipal no ano passado, foca no desenvolvimento da pecuária leiteira em propriedades familiares.

Tiago hoje é um destaque na produção de leite da cidade de Exu, localizada no Sertão do Pajeú. O sertanejo explica que, com a orientação, uma das saídas para reduzir custos de produção foi plantar, dentro do seu terreno, a palma forrageira, que se tornou uma fonte de alimento de seus animais. “Antes, eu vivia à toa. Tudo que eu produzia, só dava para levar 10% ou 15% para dentro de casa como renda. Implantei a produção alimentar para baixar preço e passei a explorar mais da porteira para dentro, utilizando mão-de- obra daqui”, conta o produtor.

“É importante que as pessoas saibam que, para começar a colher do próprio negócio é preciso esperar, mais ou menos, um ano. Pelo menos foi assim comigo”. Questionado se é difícil fazer contas no dia a dia, ele responde: “a pessoa vai ter que decidir se continua dentro do buraco ou acende uma luz no final do túnel. Tem que ter paciência e disciplina. A força e fé têm que serem suas”, conclui Tiago.

Veja também

NEGÓCIOS Fortuna das 25 pessoas mais ricas do mundo é maior que o PIB do Brasil. Veja a lista