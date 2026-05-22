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BRASIL

É preciso avaliar e, eventualmente, retomar "taxa das blusinhas", diz ministro da Fazenda

Dario Durigan afirma que medida provisória deve ser convertida em lei pelo Congresso

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Dario Durigan, ministro da FazendaDario Durigan, ministro da Fazenda - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Caso haja um "desarranjo", é preciso avaliar e, se for necessário, retomar a "taxa das blusinhas", afirmou nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Dario Durigan. O titular da equipe econômica destacou que o imposto é regulatório, o que permite a sua mudança rapidamente.

– A medida é regulatória, portanto, ela foi zerada nesse momento, havendo permissão para que o Ministério da Fazenda acompanhe a evolução. Caso haja algum desarranjo, um avanço disso, é preciso avaliar e trazer isso a debate público e, eventualmente, trazer de volta essa taxa" – afirmou, à CNN Brasil.

Durigan disse que o fim da taxação deixa uma autorização para a Fazenda retomar a alíquota, já que o imposto seria regulatório.

Com o fim da chamada “taxa das blusinhas”, a cinco meses das eleições, o governo federal espera que produtos importados de baixo valor fiquem mais baratos, facilitando o consumo.

Durigan disse que tem relação "muito boa" com o Congresso Nacional para tratar os temas econômicos e citou os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP. Por isso, afirma, o tema será aprovado.

 

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– Eu não tenho dúvida de que o Congresso vai converter a medida provisória da taxa das blusinhas, tanto que a oposição colheu assinatura, quase 360, quase 400 assinaturas em um projeto que tinha o mesmo sentido.

A decisão do governo Lula isenta o Imposto de Importação, no âmbito do programa Remessa Conforme, para compras internacionais de até US$ 50 (o equivalente a R$ 245, pelo câmbio de ontem). Para compras acima desse valor, continua valendo o imposto federal de 60%. Já o ICMS continuará sendo cobrado mesmo nas compras até US$ 50.

A alíquota do tributo estadual varia de 17% (em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal) a 20% (caso de Alagoas, Ceará e Sergipe).

O alívio no II vai gerar uma perda de arrecadação de R$ 1,9 bilhão neste ano para o governo federal, segundo o Ministério da Fazenda. A redução de receitas sobe a R$ 3,5 bilhões no ano que vem e chega a R$ 4,2 bilhões em 2028. Apesar do impacto negativo, a medida não exige compensação pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), porque o tributo é de natureza regulatória.

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