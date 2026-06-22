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Aviação EasyJet rejeita 3ª oferta de compra da Castlelake e diz que proposta subavalia empresa Pelos termos da oferta, os acionistas que aderirem receberiam 625 pence por ação em dinheiro, um prêmio de cerca de 59% sobre o preço de fechamento de 394,20 pence em 28 de maio

O conselho da easyJet rejeitou a terceira proposta de aquisição da Castlelake, avaliada em 4,74 bilhões de libras. Ainda assim, a gestora americana pediu que os acionistas apoiem seu plano de fechar o capital da companhia aérea britânica de baixo custo, em um momento em que o conflito no Oriente Médio vem pressionando as ações do setor aéreo.

Pelos termos da oferta, os acionistas que aderirem receberiam 625 pence por ação em dinheiro, um prêmio de cerca de 59% sobre o preço de fechamento de 394,20 pence em 28 de maio, antes de a Castlelake divulgar que avaliava a operação.

A gestora disse que quer que os investidores analisem a proposta antes do prazo regulatório de sexta-feira para anunciar uma intenção firme de apresentar uma oferta. O movimento sucede duas abordagens no último mês: 560 pence por ação, rejeitada na terça-feira, e 600 pence por ação, recusada no sábado. A oferta mais recente foi rejeitada no domingo.

A easyJet informou que o conselho rejeitou por unanimidade a proposta por entender que ela ainda subavalia de forma significativa o negócio e suas perspectivas, e recomendou que os acionistas não tomem nenhuma medida por ora.

Segundo a estrutura apresentada, o veículo ofertante seria controlado em 49% pela Castlelake e em 51% por cidadãos da União Europeia - e, possivelmente, outros investidores - para atender às exigências regulatórias do bloco.

"O conselho tem consideráveis ressalvas quanto ao nível elevado de alavancagem e às condições gerais da terceira proposta", afirmou a empresa.

A easyJet também classificou a abordagem como oportunista, argumentando que o preço das ações está temporariamente deprimido devido ao ambiente geopolítico. Desde o início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, o setor aéreo tem sido afetado pela alta do querosene de aviação, por alterações de rotas e por incertezas na demanda por viagens.

A companhia reiterou a meta de médio prazo de alcançar 1 bilhão de libras em lucro anual antes de impostos e disse que o conselho mantém confiança na estratégia independente.

A Castlelake, sediada em Minneapolis, afirmou mais cedo neste mês que estava em estágio inicial de análise de uma oferta pela easyJet, na qual já detém 2,14%. Posteriormente, indicou que qualquer proposta não teria valor inferior a 403,23 pence por ação, o que avaliaria a companhia em 3,06 bilhões de libras.

Antes das notícias sobre o interesse da Castlelake, os papéis da easyJet acumulavam queda de cerca de 22% no ano. Em abril, a empresa emitiu um alerta de lucro, citando custos maiores de combustível ligados ao conflito no Oriente Médio, e depois reportou uma perda antes de impostos maior no primeiro semestre do ano fiscal, ao mesmo tempo em que ressaltou que as condições de mercado seguem incertas.

A Castlelake, que administra cerca de US$ 37 bilhões em ativos, tem investimentos em aviação por meio de seu negócio de leasing de aeronaves. A gestora participou da reestruturação da escandinava SAS, adquirindo 32% durante o processo de recuperação judicial em 2023 e, mais tarde, concordando em vender a participação para a Air France-KLM no ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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