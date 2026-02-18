A- A+

Economia eBay compra Depop, marketplace de moda, por US$ 1,2 bilhão Plataforma de roupas e itens de segunda mão pertencia à Etsy. Empresa também divulgou resultados, e comunicou alta de 15% da receita no trimestre

A eBay anunciou a compra da Depop por cerca de US$ 1,2 bilhão para atrair consumidores mais jovens e ganhar espaço em um mercado online cada vez mais competitivo. A plataforma de roupas e itens de segunda mão pertencia à Etsy, que havia adquirido a Depop em 2021 por US$ 1,6 bilhão.

A Depop continuará funcionando como uma marca separada. Hoje, tem cerca de 7 milhões de compradores, sendo que 90% deles têm menos de 34 anos. Segundo o presidente-executivo da eBay, Jamie Iannone, a aquisição reforça a área de moda da empresa, que movimenta aproximadamente US$ 10 bilhões por ano em vendas dentro da plataforma.

“A aquisição realmente vai nos ajudar a fortalecer nosso já forte negócio de moda”, disse ele.

Além do anúncio da aquisição, a eBay divulgou resultados acima do esperado no quarto trimestre. O lucro foi de US$ 1,41 por ação, enquanto a receita cresceu 15%, chegando a US$ 3 bilhões, informou a companhia em comunicado na quarta-feira. Analistas estimavam, em média, lucro de US$ 1,35 por ação sobre vendas de US$ 2,87 bilhões.

Após a divulgação, as ações da eBay subiram cerca de 7% nas negociações após o fechamento do mercado. Para o trimestre atual, a empresa prevê lucro de até US$ 1,59 por ação e receita entre US$ 3 bilhões e US$ 3,05 bilhões. Valor também acima das estimativas de analistas, que estimavam, em média, vendas de US$ 2,79 bilhões e lucro por ação de US$ 1,48, segundo dados compilados pela Bloomberg.

No quarto trimestre, o volume bruto de mercadorias — ou seja, o valor somado de todos os produtos vendidos — aumentou 10%, para US$ 21,2 bilhões. A empresa informou que tinha 135 milhões de compradores ativos em 31 de dezembro, em linha com as estimativas.

Em 2025, a Depop movimentou cerca de US$ 1 bilhão em vendas, com mais de 3 milhões de vendedores ativos. A conclusão do negócio está prevista para o segundo trimestre. Já a Etsy informou que usará o dinheiro da venda para investir em sua própria plataforma e recomprar ações. Os papéis da companhia chegaram a subir até 22% após o anúncio.

