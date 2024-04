Eclipse solar vira negócio nos EUA: hotéis sobem diárias em 700% e aéreas oferecem voos exclusivos

A- A+

Hotéis de pequenas cidades do Texas, nos Estados Unidos, estão cobrando até US$ 1 mil de diária dos turistas que se hospedam na região em busca de vistas privilegiadas do eclipse solar previsto para o dia 8 de abril. Em alguns casos, o preço foi reajustado em até 700%.

Em Fredericksburg – uma cidade da chamada região de Hill Country, onde a visualização do eclipse será melhor –, o Wine Country Inn está cobrando US$ 1.288,19 (cerca de R$ 6.435) para um quarto na noite anterior ao fenômeno. O valor é mais de oito vezes o preço que o hotel cobra no final da semana, de acordo com seu site - ou seja, um aumento de 700%.

Ao mesmo tempo, empresas aéreas estão oferecendo "voos eclipse" para quem quer assistir ao fenômeno meteorológico diretamente dos céus.

Cerca de duas horas a sudoeste de Fredericksburg de carro, o The Inn at Uvalde pede US$ 1.325,56 (ou R$ 6.621) por uma cama tamanho queen, dez vezes o preço normal da diária. Dinâmicas de preços semelhantes podem ser observadas nas cidades de Junction, Kerrville e Comfort.

Os turistas entusiasmados com o eclipse solar – quando a Lua bloqueia a visão do Sol a partir da Terra – estão abrindo as carteiras para garantir um lugar na faixa estreita do país onde o Sol ficará completamente obscurecido.

Embora essa faixa do país se estenda a nordeste do Texas – passando pelos estados de Oklahoma, Arkansas, Illinois e, eventualmente, pelo Maine – os observadores de estrelas mais empenhados dirigem-se para o Texas devido à probabilidade relativamente menor de cobertura de nuvens.

Este é o primeiro eclipse solar total visível na América do Norte desde 2017, e não haverá outro cobrindo uma área tão grande do continente até 2045.

Acampamentos para trailers também estão recebendo um fluxo maior de visitantes. Proprietária do Ingram Lake RV Park, nos arredores da cidade de Kerrville, também no Texas, Irena Hajek disse que recebeu tantas ligações de potenciais clientes que decidiu converter 48 mil metros quadrados de campo de feno na sua propriedade em locais de acampamento "primitivo" – sem facilidades como tomadas, banheiros, lixeiras e mesas de piquenique – para receber os visitantes.

As vagas tradicionais já estão esgotadas, e Irena contou que já tem depósitos para 40 das 150 vagas que cabem no novo espaço. Ela está cobrando US$ 350 por três noites, o equivalente a R$ 1.748.

- Tem havido uma enorme procura de pessoas que querem dormir em suas vans, numa tenda, qualquer coisa - disse Hajek.

Cidades fora do Texas também estão vendo uma demanda enorme. Em Oklahoma, o condado de McCurtain, com uma população de 30 mil habitantes, espera a visita de cem mil pessoas, de acordo com Jackie Lecrone, diretor executivo da câmara de comércio local. Já na vizinha Idabel, os quartos de um hotel custam US$ 1 mil (R$ 4.995).

Por lá, um evento já planejado para o fim de semana do eclipse foi rebatizado como concurso “Miss Eclipse” e a Guarda Nacional estará no local para ajudar no trânsito. Lecrone disse que os turistas serão uma grande sorte inesperada para as pequenas empresas locais.

- Espero que este fim de semana os ajude a superar os meses lentos - afirmou. Suas maiores preocupações são os congestionamentos no trânsito e a falta de comida nas lojas.

Do céu

Também há opções para quem quer vivenciar o eclipse do céu e evitar taxas exorbitantes de hotel. A companhia aérea Delta está oferecendo dois "voos eclipse" no dia 8 de abril. No momento da publicação, o de Austin para Detroit estava lotado. Mas havia assentos na cabine principal disponíveis na rota de Dallas a Detroit, por US$ 719 só ida.

Já a transportadora JSX, com sede em Dallas, está oferecendo um voo que sai de Dallas às 13h e viajará no caminho do fenômeno antes de pousar de volta às 15h. A viagem levará apenas 12 pessoas e os passageiros precisam ganhar um sorteio para embarcar.

Em Hot Springs, Arkansas, há vários eventos de observação de eclipses e outras atrações para turistas. Um estúdio de ioga local oferecerá um “banho de som” para os visitantes “aproveitarem a energia do eclipse solar para definir novas intenções e manifestar” objetivos. A Nasa fará uma apresentação pública.

