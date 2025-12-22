A- A+

BALANÇO Eco Invest Brasil encerra ano com R$ 14 bi em projetos e previsão de novo leilão em 2026 Segundo o Tesouro, ao final de 2025, o programa soma mais de R$ 75 bilhões mobilizados para o financiamento de projetos, sendo R$ 46 bilhões captados no exterior

O Tesouro Nacional informou nesta segunda-feira, 22, que o Eco Invest Brasil encerra 2025 com mais de R$ 14 bilhões já financiando projetos de alto impacto econômico, social e ambiental, e que, diante da carteira de projetos em expansão e resultados consistentes, avalia a realização de novos leilões no âmbito do programa em 2026.

Segundo o Tesouro, a expectativa para o próximo ano é ampliar o alcance do programa, incorporando setores ainda não atendidos e fortalecendo instrumentos financeiros voltados a projetos inovadores, em fase inicial, que sejam alinhados ao desenvolvimento sustentável, à transição energética e à bioeconomia.

"O Eco Invest provou que está além de um programa de financiamento", afirma o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, em nota. "Ele reposicionou o Brasil no centro das decisões globais sobre financiamento climático, mostrando que o País tem escala, projetos e capacidade institucional para transformar capital em impacto real. Os números de 2025 comprovam que essa agenda saiu do discurso e entrou na economia ".

Segundo o Tesouro, ao final de 2025, o programa soma mais de R$ 75 bilhões mobilizados para o financiamento de projetos, sendo R$ 46 bilhões captados no exterior. "O volume reforça a credibilidade conquistada pelo Brasil no cenário internacional e evidencia a confiança de empresas, fundos e instituições financeiras na solidez do mecanismo", completa a nota. Atualmente, há 12 bancos credenciados no Eco Invest Brasil, sendo nove privados e três públicos.

No começo do ano, com o início da liberação dos recursos do primeiro leilão aos bancos parceiros, o programa alcançou a marca de 14 projetos financiados, contemplando todos os eixos previstos no escopo da edição: economia circular, transição energética, infraestrutura verde e adaptação e bioeconomia. Também no primeiro semestre, o segundo leilão do programa foi voltado à recuperação de terras degradadas.

Já na segunda metade do ano, outros dois leilões foram lançados. Eles seguem abertos, com recebimento de propostas previsto até janeiro e fevereiro de 2026, respectivamente.

O primeiro deles tem como foco a atração de investimentos de equity, voltado ao fortalecimento de startups e empresas em expansão com atuação em projetos verdes. Segundo o Tesouro, o hedge cambial foi incorporado como inovação financeira. O segundo foi lançado durante a COP30, com foco na bioeconomia e no turismo sustentável, especialmente na região amazônica.



