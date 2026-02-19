A- A+

DINHEIRO Economia brasileira cresce 2,5% em 2025, aponta índice do Banco Central Crescimento é menor do que o registrado em 2024, que apresentou uma alta de 3,7%

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado como prévia do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), cresceu 2,5% em 2025 em relação ao ano anterior, divulgou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira (19).

A autoridade monetária divulgou os dados referentes ao mês de dezembro, que fecham o ano de 2025. No mês, houve um recuo de 0,2% neste índice.

O IBC-Br funciona como um termômetro da atividade econômica, e reúne dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária.O índice é ajustado para compensar variações sazonais, como feriados e férias, permitindo uma comparação mais precisa entre os períodos.

O resultado demonstra uma desaceleração na economia em relação a 2024, que registrou um crescimento de 3,7% no índice do BC. Essa também foi o pior resultado para o IBC-Br desde a pandemia, em 2020, quando houve uma retração de 3,9%.

Em 2025, a agropecuária foi o setor a registrar maior crescimento no índice, de 13,1%. Indústria e serviços tiveram altas mais modestas, de 1,5% e 2,1%, respectivamente.

Outro parâmetro é o crescimento trimestral "móvel", que considera os últimos três meses da série. Neste caso, a atividade econômica, no balanço de outubro, novembro e dezembro do ano passado, apresentou um crescimento de 0,4%.

O IBGE divulgará o PIB fechado de 2025 em março deste ano. A estimativa de crescimento da equipe econômica está em 2,3%.

