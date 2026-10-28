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Economia Economia criativa em foco: Seduh realiza nona edição da Feira Periferia Empreendedora Evento gratuito promovido pela Seduh/PE reúne empreendedoras locais de diversos setores para valorizar a economia popular e gerar renda na Região Metropolitana

A sede da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), no bairro do Bongi, no Recife, será o ponto de encontro do empreendedorismo comunitário nesta quinta-feira (29/10). Das 9h às 16h, o pátio térreo do espaço recebe a nona edição da Feira Periferia Empreendedora, evento aberto ao público e com entrada gratuita.

Realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh/PE), por meio da Secretaria Executiva de Periferias, a iniciativa busca fortalecer a economia popular, estimular a circulação de recursos nas próprias comunidades e gerar renda na Região Metropolitana do Recife.

Ao todo, doze empreendedoras e coletivos marcarão presença com produtos dos setores de gastronomia, artesanato, vestuário, moda e economia criativa. Entre as presenças confirmadas estão a da artesã Beth Honório, especializada em pinturas e cerâmicas, e a de Vitória da Silva, trazendo pela primeira vez sua produção focada em lembrancinhas e outros itens em gesso.

“Chegar à nona edição da feira reafirma o nosso compromisso em garantir visibilidade e espaço de destaque para os negócios de base comunitária. Queremos que a produção dos nossos territórios periféricos alcance novos públicos e consolide o trabalho de mulheres e coletivos que movimentam diariamente a economia da nossa região”, destaca o secretário executivo de Periferias da Seduh, Pedro Ribeiro.

Além da comercialização de produtos, a feira atua na promoção da inclusão produtiva e do desenvolvimento sustentável, abrindo portas para novas parcerias institucionais e conectando a produção periférica a novos mercados.

“A feira vai além da simples compra e venda. O objetivo principal é estruturar as cadeias produtivas locais, fortalecer redes de cooperação e integrar o potencial das periferias à dinâmica econômica metropolitana, reconhecendo esses territórios como pólos de inovação e valor”, pontua Carla Guimarães, superintendente de Políticas Sociais Integradas para Territórios Periféricos da Seduh.

Serviço:

9ª edição da Feira Periferia Empreendedora*

Quinta, 29/10, das 9h às 16h

Sede da Cehab: Rua Professor Celestin Malzac, 425 - Bongi - Recife

Entrada gratuita

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