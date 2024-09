A- A+

PIB Economia de Pernambuco cresceu 4,1% no segundo trimestre de 2024 Os dados mostraram, mais uma vez, que o desempenho do Estado é melhora que a média nacional

O Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco, no segundo trimestre de 2024, apresentou um incremento de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O índice estadual se destaca à frente do indicador econômico nacional, que também registrou alta, mas de 3,3%.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12), no auditório da Condepe/Fidem, no bairro da Boa Vista.

O percentual de crescimento é o maior desde o primeiro trimestre de 2023.

Ainda no panorama que compara os números Pernambuco e Brasil, o acumulado ao longo do ano registrou o aumento de 3,4% no Estado, enquanto a alta no País ficou em 2,9%.

Dos serviços, a agropecuária foi o destaque do levantamento dos últimos três meses analisados, com 19,2% de alta, acompanhado de Indústria e com 2,7%, Serviços, com 2,6%.

