ELEIÇÕES 2026 Economia deve dominar debate nas eleições de 2026 No Senado, atenção vai para a posição de candidatos sobre impeachment de membros do STF

Diante do caso do Banco Master e o crescente debate sobre supersalários no topo do funcionalismo público, o posicionamento dos candidatos ao Senado sobre a possibilidade de um impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal ( STF) será um dos temas centrais das eleições deste ano, na qual alta corte terá protagonismo acima do comum.

"O eleitor acha que o Senado, o Congresso e o STF agem mais em benefício próprio do que em benefício da população e do próprio eleitor", afirmou ela.

Decisão de última hora

Discursos contra as instituições terão “uma grande vantagem” na atração do eleitorado em razão dessa visão negativa. Mas os votos para o Senado tendem a ser decididos de última hora, com demora do engajamento em torno de candidaturas e elevada desinformação. Para Maurício Moura, posicionamentos a favor do impeachment e promessas nesse sentido serão provavelmente usados para puxar votos nos últimos dias antes da votação.

É competência exclusiva do Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo em casos de crimes de responsabilidade, que podem resultar em impeachment ou perda do cargo.

Na disputa presidencial, a economia e a percepção sobre o custo de vida serão fundamentais na escolha do voto, na avaliação dos dois especialistas. Eles participaram de painel mediado por César Felício, colunista e repórter especial, e Marcello Corrêa, editor de Política do Valor.

Moura relativizou a influência da segurança pública:

"Depois do fim da ditadura militar, nenhum presidente foi eleito com a bandeira da segurança pública. (Fernando) Collor e (Jair) Bolsonaro foram eleitos com a bandeira antissistema e anticorrupção. Fernando Henrique (Cardoso) foi eleito como guardião da economia. E o PT foi eleito fazendo discurso de proteção social aos pobres versus interesse dos ricos".

A polarização entre as duas principais candidaturas atuais à presidência — do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — será o pano de fundo da disputa, como no pleito anterior. A diferença é que, agora, os eleitores estão menos convictos. As pesquisas mostram uma faixa maior de intenções de votos em outros candidatos, de 17%, ante 10% em 2022. E maior número de indecisos, disse Luciana Chong.

Impacto de preços altos

Esse cenário coloca o resultado nas mãos de um contingente pequeno de eleitores que não estão em nenhum lado da polarização. Moura afirmou que a disputa presidencial de outubro “vai ser decidida por 3 ou 4 pontos percentuais”, o equivalente a cerca de 5 milhões de pessoas.

Ele também vê grandes desafios nas disputas estaduais e assinala que os candidatos vão precisar buscar eleitores fora da sua base ideológica.

"Esses 3%, 4% (dos eleitores) se preocupam com a economia. Esse público é muito conectado com a economia real. O que vai ser decisivo na eleição é a economia", reforçou o especialista, para quem a questão da segurança estará mais presente em campanhas do Legislativo e dos governos estaduais.

Luciana Chong reiterou que a “economia, de fato, estará muito presente”:

"As pessoas estão vendo no dia a dia preços altos, apesar dos números econômicos positivos. Isso influencia o voto, até mais do que a segurança pública".

