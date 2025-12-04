AGRO
Economia do Brasil avança no terceiro trimestre impulsionada pelo agro
O resultado mostra, no entanto, que a economia do país continuou perdendo impulso no terceiro trimestre, com um crescimento de apenas 0,1% na comparação com o trimestre anterior
Economia do Brasil avança no terceiro trimestre impulsionada pelo agro - Foto: CNA/Wenderson Araújo/Trilux
A economia do Brasil cresceu 1,8% no terceiro trimestre de 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionada pelo setor agropecuário, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (4).
Leia também
• O que pensa a bancada do agro sobre o novo licenciamento ambiental
• Setores financeiro e do agro avaliam apoio a nomes da direita e rejeitam clã Bolsonaro para 2026
• Bancada do agro faz queixa-crime à PGR contra Lula e Lewandowski por demarcação de terras indígenas
O resultado mostra, no entanto, que a economia do país continuou perdendo impulso no terceiro trimestre, com um crescimento de apenas 0,1% na comparação com o trimestre anterior, em um contexto de taxas de juros elevadas, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).