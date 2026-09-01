Bolsa de Valores
Economia do Brasil desacelera no segundo trimestre
Após expansão de 1,1% no primeiro trimestre, a atividade econômica diminuiu o ritmo em setores como consumo das famílias e exportações, a pouco mais de um mês das eleições presidenciais
A economia brasileira desacelerou no segundo trimestre de 2026, com um crescimento de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em comparação com os três meses anteriores, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (1º).
Leia também
• Na contramão de NY, Ibovespa sobe mais de 1% com Petrobras e eleição
• Selic no fim de 2026 segue em 13,75%, aponta Focus
• Focus: mediana de IPCA 2026 passa de 5,02% para 5,01%, acima do teto da meta de inflação
Após expansão de 1,1% no primeiro trimestre, a atividade econômica diminuiu o ritmo em setores como consumo das famílias e exportações, a pouco mais de um mês das eleições presidenciais.