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Bolsa de Valores Economia do Brasil desacelera no segundo trimestre Após expansão de 1,1% no primeiro trimestre, a atividade econômica diminuiu o ritmo em setores como consumo das famílias e exportações, a pouco mais de um mês das eleições presidenciais

A economia brasileira desacelerou no segundo trimestre de 2026, com um crescimento de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em comparação com os três meses anteriores, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (1º).

Após expansão de 1,1% no primeiro trimestre, a atividade econômica diminuiu o ritmo em setores como consumo das famílias e exportações, a pouco mais de um mês das eleições presidenciais.

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