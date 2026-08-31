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Conflito

Economia do Irã não precisa colapsar, mas regime precisa cair, diz secretário dos EUA

"Vamos continuar exercendo pressão sobre o país iraniano", afirmou Scott Bessent

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Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, diz que economia do Irã não precisa colapsar, mas regime precisa cairScott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, diz que economia do Irã não precisa colapsar, mas regime precisa cair - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira (31) que Washington continuará ampliando a pressão econômica sobre o Irã e disse que Teerã já leva as sanções americanas a sério. As declarações foram dadas à CNBC, às margens da reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em Asheville, na Carolina do Norte.

"Vamos continuar exercendo pressão sobre o Irã", disse Bessent. Segundo ele, o país "está reagindo com violência porque está perdendo economicamente para nós". "A economia do Irã não precisa entrar em colapso, mas o regime iraniano precisa cair", destacou.

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Bessent acrescentou que os EUA "superarão" o conflito com o Irã e reforçou que Teerã está tratando as sanções com seriedade. As falas ocorrem após a retomada de ataques entre EUA e Irã no fim de semana e em meio a uma nova campanha de Washington para ampliar o isolamento financeiro da República Islâmica.

Em outro trecho da entrevista, Bessent abordou a situação fiscal americana e afirmou que "a única forma de sair da dívida é crescer", reforçando a defesa do governo Donald Trump de que uma expansão mais forte da economia é fundamental para reduzir o peso do endividamento dos EUA.

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