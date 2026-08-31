Economia do Irã não precisa colapsar, mas regime precisa cair, diz secretário dos EUA

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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira (31) que Washington continuará ampliando a pressão econômica sobre o Irã e disse que Teerã já leva as sanções americanas a sério. As declarações foram dadas à CNBC, às margens da reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em Asheville, na Carolina do Norte.

"Vamos continuar exercendo pressão sobre o Irã", disse Bessent. Segundo ele, o país "está reagindo com violência porque está perdendo economicamente para nós". "A economia do Irã não precisa entrar em colapso, mas o regime iraniano precisa cair", destacou.

Bessent acrescentou que os EUA "superarão" o conflito com o Irã e reforçou que Teerã está tratando as sanções com seriedade. As falas ocorrem após a retomada de ataques entre EUA e Irã no fim de semana e em meio a uma nova campanha de Washington para ampliar o isolamento financeiro da República Islâmica.

Em outro trecho da entrevista, Bessent abordou a situação fiscal americana e afirmou que "a única forma de sair da dívida é crescer", reforçando a defesa do governo Donald Trump de que uma expansão mais forte da economia é fundamental para reduzir o peso do endividamento dos EUA.

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