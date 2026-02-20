A- A+

ESTADOS UNIDOS Economia dos EUA cresceu menos que o previsto no último trimestre de 2025 O número ficou significativamente abaixo da taxa de crescimento de 2,5% que os analistas haviam previsto

A atividade econômica dos Estados Unidos cresceu muito menos do que o esperado nos últimos meses de 2025, segundo dados do governo divulgados nesta sexta-feira (20), após o primeiro ano de Donald Trump de volta à Presidência.

O mandatário republicano atribuiu a desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) ao prolongado bloqueio orçamentário do governo no ano passado, pelo qual responsabilizou os legisladores democratas, segundo uma mensagem publicada nas redes sociais antes da divulgação dos dados.

A maior economia do mundo expandiu a uma taxa anual de 1,4% no trimestre de outubro a dezembro do ano passado, informou o Departamento do Comércio.

O número ficou significativamente abaixo da taxa de crescimento de 2,5% que os analistas haviam previsto para o trimestre, segundo um consenso publicado pelo MarketWatch.

Enquanto isso, o crescimento do PIB para 2025 foi de 2,2%, abaixo dos 2,8% registrados no ano anterior.

"A paralisação democrata custou aos Estados Unidos pelo menos dois pontos percentuais do PIB", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Também insistiu que o Federal Reserve (Fed, banco central) deve cortar suas taxas, fundamentais para definir os custos do endividamento. "TAXAS DE JUROS MAIS BAIXAS", escreveu, atacando novamente o presidente em fim de mandato Jerome Powell por não reduzi-las de forma mais agressiva.

Desde seu retorno ao poder em janeiro de 2025, Trump exige um forte corte nas taxas do Fed para impulsionar a economia.

Os analistas estimam que qualquer impacto no crescimento econômico resultante da paralisação orçamentária em outubro e meados de novembro será temporário.

Aumento da inflação

Nesta sexta-feira, o Departamento do Comércio observou que o crescimento mais lento no quarto trimestre "refletiu quedas nos gastos do governo e nas exportações, assim como uma desaceleração nos gastos do consumidor".

Isso foi parcialmente compensado por uma recuperação nos investimentos, acrescentou o relatório.

O índice do quarto trimestre representou uma marcada desaceleração em relação ao crescimento de 4,4% registrado de julho a setembro.

O relatório indicou que, de modo geral, a atividade econômica foi impulsionada pelo gasto dos consumidores e pelo investimento ao longo do ano.

O PIB dos Estados Unidos cresceu em um ritmo sólido no ano passado, impulsionado pelo consumo, já que as famílias continuaram gastando apesar da pressão de uma inflação persistente e de um mercado de trabalho mais fraco.

Mas muitos americanos, sobretudo as famílias com rendas médias e baixas, tornaramse mais conscientes dos preços e recorrem cada vez mais às lojas de atacado enquanto ajustam seus orçamentos.

Embora os investimentos em inteligência artificial (IA) e os gastos das famílias de alta renda tenham impulsionado a economia, ainda não está claro se a maioria das famílias se sentirá beneficiada por esse boom.

Na sextafeira, outro relatório do governo mostrou que a métrica de inflação preferida pelo Federal Reserve, o índice PCE, também acelerou um pouco mais do que os analistas esperavam.

Este índice de preços dos gastos de consumo pessoal subiu 2,9% em dezembro, em relação ao mesmo período no ano anterior, acima dos 2,8% esperados pelos economistas, e também acima do valor registrado em novembro.

Com estes números, parece provável que o Fed mantenha sua prudência na reunião prevista para os dias 17 e 18 de março.

As taxas de juros nos Estados Unidos estão em uma faixa entre 3,50% e 3,75%. Os analistas estimam que permanecerão neste nível, segundo o FedWatch.

