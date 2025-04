Economia global caminha para recessão, diz agência da ONU

A- A+

A economia mundial está em trajetória recessiva, devido ao aumento das tensões comerciais e à incerteza persistente, alertou nesta quarta-feira a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) em seu novo relatório, "Perspectivas de Comércio e Desenvolvimento 2025 – Sob pressão: A incerteza remodela as perspectivas econômicas globais".

Segundo o relatório, o crescimento global deve desacelerar para 2,3% em 2025, colocando a economia mundial no caminho para uma recessão. O documento aponta ameaças crescentes, incluindo choques nas políticas comerciais, volatilidade financeira e um aumento da incerteza.

Para a Unctad, a guerra tarifária está desorganizando cadeias de suprimento e minando a previsibilidade.

“A incerteza nas políticas comerciais está em um nível historicamente alto”, destaca o relatório, “e isso já está se traduzindo em decisões de investimento adiadas e redução nas contratações.”

A desaceleração afetará todas as nações, mas a Unctad expressa maior preocupação com os países em desenvolvimento, especialmente as economias mais vulneráveis.

Muitos países de baixa renda enfrentam uma “tempestade perfeita” de condições financeiras externas desfavoráveis, dívidas insustentáveis e enfraquecimento do crescimento interno.

Em paralelo, a Organização Mundial do Comércio (OMC) reduziu drasticamente sua previsão para o comércio mundial neste ano.

Em suas novas projeções, a OMC, com sede em Genebra, espera que o volume do comércio mundial de mercadorias caia 0,2% em 2025 — quase três pontos percentuais a menos do que seria sem a guerra comercial liderada pelos EUA, marcando uma reversão em relação às expectativas do início do ano. A previsão é que o comércio se recupere com um crescimento de 2,5% em 2026.

A contração deste ano será ainda pior se os EUA avançarem com os níveis mais altos de tarifas chamadas "recíprocas".

“Juntas, as tarifas recíprocas e a crescente incerteza nas políticas comerciais levariam a uma queda de 1,5% no comércio mundial de mercadorias em 2025”, disse a OMC em seu relatório de quarta-feira.

O comércio na América do Norte será o mais afetado, enquanto a Ásia e a Europa continuarão a apresentar um crescimento modesto.

Mas a OMC alertou que a grande disrupção no comércio entre EUA e China pode levar os exportadores chineses a buscar novos mercados.

“A disrupção no comércio EUA-China deve desencadear um desvio significativo de comércio, levantando preocupações entre terceiros mercados sobre o aumento da concorrência chinesa”, escreveu a OMC.

O comércio de serviços também será prejudicado. A OMC agora prevê que os serviços comerciais cresçam 4% este ano e 4,1% em 2026, em comparação com 6,8% no ano passado.

