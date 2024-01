A- A+

AVALIAÇÃO ''Economia global poderia estar pior'', diz presidente do Fórum Econômico Mundial No Rio, Børge Brende falou sobre panorama global na reunião do Negócios 20 (B20)

Nos últimos doze meses, a expectativa de recessão global diminuiu, mas o cenário ainda não é ótimo, na visão do presidente do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), Børge Brende. Ele falou sobre o tema nesta segunda-feira (29) na reunião do Negócios 20 (B20, na sigla em inglês), encontro que reúne, no Rio, representantes de empresas das 20 maiores economias do mundo e abre a agenda de atividades da presidência do Brasil no G20.

— O crescimento global voltou, as coisas estão melhores, mas também não estão ótimas. Há um ano, várias previsões mostravam recessão moderada nos Estados Unidos, mas agora o panorama é melhor. A inflação parece estar diminuindo nos EUA, na Europa e globalmente — analisou, para em seguir falar da expectativa de crescimento do PIB global: — Estamos esperando 2,8% de crescimento esse ano, e a tendência nos últimos 25 anos é de 3,8%, então estamos um ponto percentual abaixo dessa tendência.

Contexto geopolítico

Berden também afirmou no painel que o contexto geopolítico mundial é o mais complexo que já viu:

— As coisas estão muito imprevisíveis. Tínhamos a ordem da Guerra Fria, mas não sabemos qual será a ordem do novo mundo. Espero que não signifique um retrocesso, mas uma ordem mundial mais justa, com regras, porque precisamos de regras. As questões globais mais urgentes de hoje são internacionais.



Regras para IA

O presidente do WEF também citou que a adoção de ferramentas de inteligência artificial (IA) pode garantir ganhos de eficiência e produtividade na casa de 30% para empresas, levando à oferta de salários mais atrativos com a redução de custos na produção. Para isso dar certo, porém, ele defende o uso racional dessas tecnologias:

— Claro que temos preocupação com os empregos que já existem. Por exemplo: no meu país, a Noruega, há 100 anos 95% da população trabalhavam na agricultura, hoje são 3%, e produzimos mais comida que produzíamos naquela época. Hoje, essas pessoas atuam em funções de produtividade mais alta e salários melhores. Este será o desenvolvimento no futuro se usarmos essas tecnologias de uma forma inteligente — opina.

Para isso, o presidente do WEF destacou que países precisam concordar com regras internacionais para novas tecnologias como a IA:

— Novas tecnologias têm um papel muito importante, mas temos que estabelecer regras. É uma das áreas mais difíceis para o mundo. A IA pode fazer muitas coisas boas, mas também pode criar novos desafios em territórios onde não temos regras. Então precisamos pensar em estabelecer novos parâmetros.

Veja também

Bolsa de Nova York Taxas dos títulos do Tesouro caem e Wall Street fecha em alta