Economia pernambucana mais quente por causa do São João

Quando junho chega, o Nordeste inteiro começa a se preparar para as festas que marcam a data. Além das comidas típicas, os grandes arraiais e as fogueiras, os festejos para os santos Antônio, João e Pedro também representam um bom negócio para vários setores da economia.

E a animação é ainda maior porque o ciclo junino deste ano marca a consolidação do movimento vivido antes a pandemia da Covid-19.

O comércio, por exemplo, já se movimenta para a venda de itens de decoração e roupas juninas que representam a época. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), a expectativa é que esse ano as vendas do segmento cresçam até 10% em comparação ao mesmo período no ano passado.

Segundo pesquisa feita pela própria CDL no Centro do Recife, a maioria das pessoas não só procuram por roupas, calçados e cosméticos, mas também por tecidos e aviamentos em geral – fita, linha, bico – para confeccionar suas próprias roupas juninas.

Festa no interior

Já outra sondagem, desta vez feita pela Fecomércio, mostra que 44,3% dos consumidores pernambucanos pretendem comprar itens pessoais relativos aos festejos.

Os itens mais demandados são roupas (36,6%), seguido de calçados (15,2%) e adereços juninos (10,8%).

Além disso, a Fecomércio também verificou que 28,3% dos consumidores pretendem passar o São João em outra cidade. A maioria deles é da Região Metropolitana do Recife (RMR) – com 29,4%. Em seguida, vem os moradores Agreste (24,1%) e, com percentual próximo, o Sertão (23,7%).

O principal destino dos que pretendem sair da RMR será Caruaru, com 39,9% declarando como local que passará o São João, seguido de Gravatá (11,5%).

Por isso mesmo que o setor hoteleiro também está bastante aquecido com as festas juninas. Dados da Secretaria de Turismo e Lazer do Estado, a rede hoteleira de municípios como Arcoverde, Carpina, Bom Conselho e Limoeiro, por exemplo, já estão com 100% de ocupação.

Já em Araripina (95%), Caruaru (97,69%) e Petrolina (97%) ainda estão com algumas raras ocupações não preenchidas.

Ampliação dos voos

Os turistas que procuram visitar Pernambuco durante os festejos juninos também encontram maior número de operações de voo. Ao todo são previstas cerca de mil operações entre os dias 21 e 25 de junho, 8% a mais do que o ano de 2022.

Entre as cidades que mais procuram voos para o Aeroporto de Recife temos Guarulhos com 67 voos, São Paulo (Congonhas) com 46, Brasília (38) e Fortaleza (36).

As informações foram cedidas pela Aena e compiladas pelo setor de pesquisas da Empetur com a Secretaria de Turismo e Lazer.

Já para quem irá ficar na Região Metropolitana do Recife, diversos restaurantes e bares estão apostando em uma programação específica para a data.

A informação é do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE), Tony Sousa.

“Embora saibamos que há sempre uma diminuição considerável comparado a um fim de semana comum, ainda nutrimos a esperança deste ano ser minimizada nas áreas mais turísticas em relação ao ano passado, já que as prefeituras adotaram a brilhante ideia de criar novos polos de animação, como por exemplo o Recife Antigo, que ganhou um verdadeiro ‘arraiá’ para este São João”, disse Tony.

