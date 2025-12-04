A- A+

Mercado Economia segue em desaceleração e PIB cresce apenas 0,1% no terceiro trimestre Dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE

A economia brasileira freou de vez no terceiro trimestre. O PIB (valor do conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país) cresceu apenas 0,1% em relação ao segundo trimestre, informou o IBGE nesta quinta-feira.

As projeções de analistas do mercado financeiro apontavam para um avanço de 0,2%, segundo pesquisa do jornal Valor Econômico com 70 equipes de economistas.

Como esperado, os juros elevados esfriaram a demanda. Para conter a inflação, o Banco Central (BC) subiu a taxa básica de juros (Selic) entre setembro de 2024 e junho último, saindo de 10,5% ao ano para 15% ao ano. Desde então, vem mantendo esse nível, o maior em quase 20 anos.

Com isso, o avanço do consumo das famílias desacelerou, apesar dos recordes sucessivos de baixa no desemprego.

Economistas têm avaliado que, mesmo com uma desaceleração natural no ritmo de geração de empregos, a força do mercado de trabalho tem contribuído para que a perda de fôlego do PIB seja gradual.

Com a perda de fôlego, analistas projetam que o crescimento econômico anual de 2025 ficará entre 2% e 2,5%, após três anos seguidos de altas em torno de 3,0%, no período de retomada da crise causada pela Covid-19.

