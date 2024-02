Economista, ativista e vice-presidente do conselho do Masp: quem é Geyze, viúva de Abilio Diniz

A- A+

O empresário Abilio Diniz, um dos mais importantes e influentes do Brasil nas últimas quatro décadas, morreu aos 87 anos, em São Paulo, neste domingo (18). Conhecido por ter transformado o Grupo Pão de Açúcar na maior rede varejista do país, Diniz estava internado no hospital Albert Einstein, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário, atualmente, era casado com Geyze Diniz, sua companheira há 20 anos. Com a esposa, ele foi pai de dois, Rafaela, de 17 anos, e Miguel, de 14.

O casal, que compartilha da mesma fé católica, se conheceu nos anos 2000 e casaram em 2004. Economista formada pela Universidade Mackenzie, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, ela teve nove anos de experiência no Grupo Pão de Açúcar, onde ocupou o cargo de Diretora de Planejamento Estratégico por três anos.

Engajada em pautas sociais, atualmente Geyze é presidente do conselho do Pacto Contra a Fome, movimento suprapartidário que busca combater a fome no país, por meio da redução do desperdício de alimentos. Ela também é membro do Conselho Instituto Verdescola, organização sem fins lucrativos que atua em frentes como educação, meio ambiente e saúde.

Geyze também trabalha como vice-presidente do conselho do MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) e membro do conselho da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Ela também faz parte do conselho de Península Participações, empresa de investimentos da família Diniz.

Com mais de 60 mil seguidores em seu perfil no Instagram, a esposa do bilionário compartilha detalhes de sua rotina e momentos em família, acompanhada de Abilio, dos filhos e amigos. Assim como o marido, ela também é adepta aos esportes e comanda uma plataforma sobre longevidade e bem-estar na internet, a Plenae.

Homenagem ao marido

Pelo Instagram, ela escreveu que a vida não será mais a mesma sem o companheiro e ressaltou que ficarão eternizados "as lembranças, os aprendizados e as lindas memórias" ao lado dele. Na postagem, Geyze agradeceu pelo tempo ao lado de Abilio e exaltou o que chamou de "amor tão verdadeiro".

"Faltam palavras e me sobram dor e tristeza, mas me sinto em paz e tenho muita fé em Deus, acreditando que era o seu momento de fazer sua passagem. Neste período, imagino que você estava em sua cura espiritual, enquanto nos preparávamos (se é que isso é mesmo possível). Que você siga em paz, meu amor, e seja recebido por Deus com muita luz", destacou ela.

Ela também disse acreditar que os pais do empresário, Valentim e Floripes, e João Paulo o estariam esperando.

"Nós aqui ficaremos bem e seguiremos seus ensinamentos. Um dia reviveremos este encontro de almas. Te amo, meu Bi", afirmou.

Em dezembro de 2023, ela celebrou o 19º aniversário de casamento com Abilio. Na ocasião, a economista publicou um vídeo e texto para o marido em seu Instagram. "Juntos, educamos ambos com os princípios e valores que compartilhamos como família", escreveu ela.

"Hoje, celebramos 19 anos de casados. Uma jornada incrível, repleta de amor, compreensão e momentos inesquecíveis. Nestas quase duas décadas, construímos uma vida cheia de risos, aprendizados, cumplicidade, conquistas e desafios superados, fortalecendo ainda mais nosso vínculo e amor", declarou.

