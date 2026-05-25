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Mercado Economista Jeffrey Sachs diz que EUA criam crises financeiras deliberadamente Especialista norte-americano critica política econômica dos Estados Unidos e afirma que instabilidade global atende interesses estratégicos e financeiros do país.

O economista Jeffrey Sachs afirmou que os Estados Unidos criam crises financeiras de maneira deliberada como estratégia para fortalecer interesses econômicos e ampliar influência global. A declaração ocorreu durante análise sobre o cenário econômico internacional e o papel do sistema financeiro norte-americano nas recentes turbulências globais.

Segundo Sachs, medidas adotadas pelo governo e pelo Federal Reserve (Fed) acabam impactando diretamente economias de diversos países, especialmente mercados emergentes. Para ele, decisões relacionadas a juros, emissão de moeda e políticas de crédito têm provocado instabilidade internacional e aumentado a dependência financeira de outras nações em relação aos EUA.

O economista também criticou a atuação das grandes potências no sistema econômico global e alertou para os efeitos das crises sobre inflação, desemprego e desigualdade social em diferentes regiões do mundo.

As declarações repercutiram no mercado financeiro em meio às discussões sobre juros nos Estados Unidos, desaceleração econômica global e riscos de novas turbulências nos próximos meses.

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