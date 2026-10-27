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Mercado Economistas analisam reação do mercado após vitória de Lula Preocupações fiscais e reposicionamento financeiro entre os fatores que explicam a turbulência

No dia seguinte à eleição que deu vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador flávio Bolsonaro (PL), o mercado financeiro passou por instabilidades.

O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, encerrou a segunda-feira em queda de 13,88%, aos 176.608 pontos, enquanto o dólar comercial acumulou alta de 8,21%, sendo negociado a R$ 5,40.

O circuit breaker, mecanismo que pausa as negociações em momentos de queda acentuada, foi acionado pela primeira vez desde março de 2020, no início da pandemia de Covid-19.

Especialistas ouvidos pela Folha de Pernambuco atribuem a instabilidade à frustração das expectativas de investidores com o resultado da eleição.

Os economistas, no entanto, divergem quanto ao peso das preocupações com a política fiscal e a perspectiva para o novo mandato.

O economista e educador financeiro Tiago Monteiro avalia que a desvalorização de ativos do país é reflexo da expectativa negativa dos investidores sobre a continuidade do modelo econômico praticado pelo governo federal.

Ele expôs que desde o ano passado crescia no mercado uma preferência por uma alternativa ao governo Lula, por preocupações com o crescimento da dívida pública, entre outros.

“Mesmo que fosse o Flávio ou qualquer outra pessoa, esse sentimento era muito grande no mercado financeiro por conta do que aconteceu nos últimos três anos e meio, com relação à irresponsabilidade fiscal, ao endividamento público e à ausência de superávit primário”, avaliou.

Lembrando o dia seguinte ao primeiro turno da eleição, quando houve entrada de mais recursos estrangeiros, após Flávio Bolsonaro receber a maior quantidade dos votos, o especialista citou o temor dos investidores da continuidade de uma política econômica baseada na expansão do estado, com aumento de arrecadação e despesas consideradas insuficientes quanto à produtividade.

Tiago Monteiro defende que a confiança do mercado financeiro só poderá ser retomada com sinalizações claras de mudanças na condução da economia, com gestão dos gastos e busca por superávit primário.

“Se não houver essa mudança de essência, de consentimento e de postura, o mercado não vai arriscar, não vai apostar. A gente não tem um horizonte muito cristalino com relação às contas públicas, ao endividamento do Estado e à utilização dos recursos de maneira estratégica”, afirmou Tiago.

Na mesma linha, o economista Sandro Prado também atrelou as turbulências do mercado financeiro às expectativas de mudança de governo, e, com isso, à implantação de medidas econômicas mais restritivas.

Ele ponderou, entretanto, que o movimento precisa ser compreendido também como uma revisão das posições financeiras adotadas antes do resultado eleitoral, e não apenas como uma avaliação definitiva sobre o desempenho econômico do novo mandato.

“O movimento tem um componente de reposicionamento financeiro. Depois do primeiro turno, a Bolsa brasileira havia registrado uma alta valorização prevendo a mudança de governo. Quando Flávio Bolsonaro sai derrotado, muitos investidores desfizeram posições e recalcularam os preços dos ativos”, afirmou.

Declarações

As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a eleição poderia ter sofrido fraude e a resistência de Flávio Bolsonaro em reconhecer a derrota acrescentaram um ingrediente político ao cenário.

Sandro pontua que manifestações de autoridades ou publicações nas redes sociais não constituem, por si só, evidências de fraude eleitoral.

Para o economista e cientista político, eventuais contestações devem ser tratadas pelas instituições brasileiras, dentro das regras legais, sem que suspeitas sem comprovação sejam tomadas como fatos.

“Investidores valorizam previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade institucional. Para o mercado, é necessário passar a mensagem clara de que eventuais controvérsias serão tratadas dentro do ordenamento jurídico. Suspeitas publicadas nas redes sociais ou declarações de autoridades estrangeiras não constituem evidência de fraude”, afirmou.



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