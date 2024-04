Economistas seguem confiantes de que a inflação na zona euro cairá para 2%, mostra BCE

A- A+

Economistas mantêm a sua visão de que a inflação na zona euro cairá para 2% e permanecerá nesse nível, revelou nesta sexta-feira (12), uma pesquisa do Banco Central Europeu (BCE). O Inquérito aos Analistas Profissionais (SPF) do BCE colocou a inflação em 2,4% neste ano e 2,0% em 2025, 2026 e a longo prazo - inalterada em relação à pesquisa anterior, três meses atrás.

Já as revisões das previsões de crescimento econômico foram mínimas, com o Produto Interno Bruto (PIB) crescendo 0,5% neste ano, 1,4% no próximo e em 2026, e 1,3% posteriormente.

A perspectiva de curto prazo para o PIB dos entrevistados é de um fortalecimento gradual da atividade econômica ao longo de 2024, apoiado principalmente pelo crescimento dos salários reais

O perfil esperado da taxa de desemprego foi revisto ligeiramente em baixa ao longo de todo o horizonte.

Os entrevistados continuaram esperando que a taxa aumentasse em 2024, para 6,6%, mas diminuísse para 6,5% em 2026 e para 6,4% a longo prazo.

A pesquisa foi realizada entre 18 e 21 de março de 2024 e foram recebidas 61 respostas.

