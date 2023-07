Edição de férias do Cabine Fashion reúne Negócios, Moda e Diversão

A- A+

Entre os dias 21 e 23 de julho, a Di Branco Buffet e Recepções, situada no bairro da Torre, no Recife, será o palco do Cabine Fashion, evento que reunirá empreendedores que atuam nos setores de moda, acessórios, entretenimento e gastronomia. A edição especial de férias oferece novidades e oportunidades de negócios no mundo da moda, além de uma programação repleta de shows, apresentações e oficinas criativas para as crianças.

Serão mais de 30 empreendedores presentes, com uma diversidade de produtos de qualidade, incluindo moda feminina, masculina, infantil e íntima, além de acessórios, semijoias, bijuterias, bem-estar, maquiagem e gastronomia.

Entre as lojas participantes, destacam-se nomes como Copo de Leite, Lelê Kids, Tatu Blue, Donna Katy, Ludo Brinquedos, JN Joias, Paxx Acessórios, Açúcar Candy, Marcela Novaes, Bruna Lyra Laços, Cacazita, Ponto de Luz, Vila Conceito, Empoderar por uma Gota, Lembre Lembre, Ele e Ela, Lilica Moda, Merci Calçados, Sandalê, Diffy, Kefi, You, JC Cell, Kataluca Kids, Vista Mushroom, Mundo Di Criança, Senhorita Colaço, Prima Santa, Karine Filizola Beauty, entre outras.

Uma marca de moda feminina chamada "You" participa do evento pela segunda vez, celebrando a abertura de sua primeira loja própria. Outra marca, a "Pijamas Dia e Noite", estreia no Cabine Fashion e espera divulgar sua marca, gerar vendas e ampliar relacionamentos comerciais.

Além da variedade de produtos e marcas locais, o evento oferecerá uma programação de entretenimento. Shows, apresentações e brincadeiras estão planejadas para a diversão dos visitantes, com destaque para o Teatrinho de Fantoches do Marionetes do Recife, Pallis e sua turma, Heróis Recife e o Mágico Rodrigo Lima.

O espaço gourmet contará com a participação especial da Di Branco To Go Delivery, que oferecerá diversas delícias para serem consumidas durante o evento, além de opções prontas, congeladas e saborosas para levar para casa e desfrutar posteriormente. Outras opções gastronômicas estarão presentes, como Três Marias, Amo Doce Lolita, Sindicato, Pop Corn, Ki Dindin e Ghiacciolo.

O evento também terá um caráter social, com a participação da AMAR - Aliança de Mães e Famílias Raras e do projeto Mães por Todas, que arrecadarão doações e venderão produtos produzidos pelas mulheres que participam das atividades institucionais.

O Cabine Fashion de Férias será realizado seguindo as normas da Vigilância Sanitária, e, por isso, não será permitida a entrada e circulação de animais de estimação no ambiente do evento.

Confira a programação completa:

21/7 - SEXTA-FEIRA

- 11h Abertura

- 11h às 20h Oficinas Criativas - Cabine Kids

- 11h às 20h Camarim e pinturinhas - As Carinas

- 15h As Princesas - Pallis e sua turma

- 16h A Liga da Justiça - Heróis Recife

- 18h Espetáculo Encanto - Pallis e sua turma

- 19h Teatrinho de Fantoches/Atração Surpresa - Marionetes do Recife

- 20h Encerramento

22/7 - SÁBADO

- 11h Abertura

- 11h às 20h Oficinas Criativas - Cabine Kids

- 11h às 20h Camarim e pinturinhas - As Carinas

- 15h Aranhaverso / Atração Surpresa - Heróis Recife

- 16h Wandinha e Enid - Pallis e sua turma

- 17h A Pequena Sereia - Pallis e sua turma

- 18h Teatrinho de Fantoches/Atração Surpresa - Marionetes do Recife

- 20h Encerramento

23/7 - DOMINGO

- 11h Abertura

- 11h às 20h Oficinas Criativas - Cabine Kids

- 11h às 20h Camarim e pinturinhas - As Carinas

- 14h Mágico Rodrigo Lima

- 16h Os Vingadores - Heróis Recife

- 17h Teatrinho de Fantoches/Atração Surpresa - Marionetes do Recife

- 18h Barbie e a PopStar/ A Casa Mágica Gabby - Pallis e sua turma

- 20h Encerramento

