A- A+

Economia Edição Especial do Troféu Ademi acontece nesta quinta (30), no Mirante do Paço Por conta da pandemia, a última entrega foi realizada em 2019. Nesta edição, serão premiados projetos dos últimos quatro anos

A Edição Especial do Troféu Ademi acontece nesta quinta-feira (30), a partir das 19h, no Mirante do Paço. O evento foi criado para reconhecer e premiar empresas e profissionais que se destacaram no ramo imobiliário.

Como a última entrega foi em 2019, por conta da pandemia, este ano serão premiados os projetos dos últimos quatro anos, somando 47 empreendimentos. O prêmio é entregue pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e é um dos mais tradicionais do Estado.

“Após um intervalo desde 2020, a expectativa é que o evento volte a ser um acontecimento anual, crescendo em magnitude e importância. Prevemos que este retorno marque uma nova era para o Troféu ADEMI-PE, estabelecendo-o firmemente como um marco de premiação que simboliza excelência e a relevância do setor imobiliário para o estado de Pernambuco”, disse Rafael Simões, presidente da Ademi-PE.

A Edição 2023 do Troféu Ademi conta com a participação de jurados que são membros de instituições que contribuem para o desenvolvimento do setor imobiliário.

No total, os empreendimentos premiados somam 716 mil metros quadrados e 9.795 habitações, das quais dois terços são referentes ao programa Minha Casa, Minha Vida.

O principal foco desta Edição Especial do Troféu Ademi é a união de temas como tecnologia, sustentabilidade e gestão. Essa é uma das marcas implementadas pela nova diretoria da Associação, que assumiu em abril deste ano.

“Este ano, estamos introduzindo o prêmio ESG Vivix, um reconhecimento especial às empresas que se destacam no setor imobiliário com dedicação à governança ambiental, social e corporativa. Além disso, o Troféu ESG Vivix será entregue como um prêmio separado, destacando a importância crescente da sustentabilidade e responsabilidade social no setor imobiliário”, destacou Rafael Simões.

O presidente da Ademi-PE enfatizou que a união de temas como sustentabilidade e tecnologia é muito importante, especialmente com as mudanças climáticas que o mundo está enfrentando. “Integrar sustentabilidade e tecnologia nos projetos imobiliários não é apenas uma necessidade ambiental, mas também uma inovação estratégica”, afirmou.

O processo envolve desde a construção de edifícios mais eficientes em termos energéticos até o uso de materiais sustentáveis e a implementação de tecnologias inteligentes.

Nos últimos quatros anos, o setor imobiliário em Pernambuco faturou cerca de R$ 23, 8 bilhões apenas com a comercialização de imóveis novos.

Segundo Rafael Simões, este setor não apenas contribui significativamente para o PIB, mas também é uma fonte vital de geração de emprego, renda e arrecadação de impostos, além de desempenhar um papel significativo no desenvolvimento econômico e social do estado.

Veja também

ACORDO Lula deve se encontrar com presidente da Comissão Europeia para fechar acordo Mercosul e UE