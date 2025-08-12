A- A+

Empreendedorismo Edital da ABDI e SiDi seleciona startups do Nordeste com foco em tecnologia para o agronegócio Empresa escolhida pode receber até R$ 20 mil. Selecionadas vão integrar plataforma de inovação e conexão com o ecossistema agro

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o SiDi, Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, abriram edital para selecionar startups nordestinas com soluções tecnológicas inovadoras voltadas ao agronegócio.

As empresas escolhidas poderão receber até R$ 20 mil e passarão a integrar a Neo Agro 4.0 — plataforma que reúne dados, informações e iniciativas inovadoras do setor na região, com o objetivo de impulsionar a transformação digital no campo.

O edital Agro 4.0 – Edição Nordeste vai selecionar até 10 startups nos estágios de validação e escala. Além do apoio financeiro, as selecionadas terão acesso a um ecossistema que conecta atores do setor e irão apresentar suas soluções em evento online previsto para setembro, com a participação da ABDI, SiDi e outros parceiros estratégicos do agro.

“As startups premiadas serão convidadas a participar de eventos, apresentar seus projetos e se aproximar do agro regional. A ideia é dar visibilidade e facilitar o acesso a informações e oportunidades”, afirma Isabela Gaya, gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da ABDI.

Para ela, fomentar o uso de tecnologias 4.0 no agronegócio do Nordeste é uma estratégia essencial para o desenvolvimento regional. “A adoção de soluções inovadoras é crucial para reduzir desigualdades, aumentar a produtividade e apoiar produtores locais, que ainda enfrentam baixos índices de mecanização”, observa.

“Nosso principal objetivo com o edital é descobrir e projetar soluções e startups da região. Sabemos que existem muitas soluções promissoras sendo desenvolvidas no Nordeste, mas que ainda não encontraram uma vitrine para se destacar. Com essa iniciativa, além de premiar as selecionadas com um valor em dinheiro, queremos oferecer uma oportunidade real para que esses empreendedores mostrem as soluções ao mercado”, explica o gerente de projetos do SiDi, Rafael Silva.

Edital

As propostas para o edital devem apresentar soluções voltadas a produtores rurais, cooperativas ou agroindústrias, com foco em eficiência, sustentabilidade, produtividade e redução de custos. A avaliação levará em conta, por exemplo, criatividade e capacidade de execução.

As inscrições ficam abertas por 30 dias após a publicação do edital no Diário Oficial da União, e podem ser feitas via plataforma Prosas, disponíveis em https://neoagro.abdi.com.br, em Serviços > Edital > Plataforma Prosas.

São duas categorias de participação:

Categoria 1 – Validação: voltada a startups que estão testando seu MVP (Produto Mínimo Viável) no mercado para um público selecionado, realizam testes de aceitação e fazem ajustes com base no feedback recebido. Os cinco primeiros colocados receberão prêmios de R$ 10 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Categoria 2 – Escala: destinada a soluções já validadas e em fase de expansão. Nesta fase, a startup busca aumentar sua base de clientes e receita, mantendo uma estrutura administrativa enxuta e custos mínimos. Os valores de premiação são de R$ 20 mil (1º), R$ 15 mil (2º), R$ 10 mil (3º), R$ 8 mil (4º) e R$ 5 mil (5º).

Com uma produção de R$ 39,4 bilhões, o Nordeste foi a segunda região mais lucrativa do Brasil no agronegócio, em 2023. Dentre os 100 municípios mais rentáveis do segmento, treze são nordestinos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM).

