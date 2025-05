A- A+

Educação Edital de R$ 3,34 milhões incentiva projetos de educação técnica com foco em inovação em Pernambuco Iniciativas devem aproximar estudantes do ensino médio e técnico de tecnologias emergentes e do mercado de trabalho

O Governo de Pernambuco lançou, nesta quinta-feira (22), o edital 2025 do programa Compet Médio-Tec, que vai destinar R$ 3,34 milhões a projetos voltados à formação de estudantes do ensino médio e técnico em áreas ligadas à ciência, tecnologia e inovação.

A iniciativa integra o Programa Inova PE e é executada em parceria pelas secretarias estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE) e de Educação (SEE/PE), além da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe).

O edital, disponível no site da Facepe, está com inscrições abertas até 7 de julho de 2025. A expectativa é selecionar até 100 propostas desenvolvidas por escolas da rede pública estadual — incluindo regulares, ETEs e EREMs.

Cada projeto pode envolver de 30 a 100 alunos e contará com até 10 bolsistas para a fase de extensão tecnológica, com bolsas mensais de R$ 700. Já os professores coordenadores receberão R$ 3.100 durante quatro meses.

Lançamento

Lançado na Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, no Recife, o edital tem como foco projetos que conectem os estudantes a empresas, cooperativas ou organizações do terceiro setor, com ênfase no desenvolvimento de habilidades em tecnologias consideradas estratégicas para o futuro.

“A partir da ação estratégica do Inova PE, estamos atuando para impulsionar a formação e fixação de talentos em todo o Estado”, afirmou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro.

Durante o evento, o secretário executivo da Secti, Kenys Bonatti, defendeu a integração entre educação e inovação como caminho para o desenvolvimento de soluções aplicáveis no setor público e privado.

“Quando juntamos a educação com a ciência e a tecnologia em um projeto que destinará um recurso para professores e alunos do ensino médio e técnico se engajarem, conseguimos produzir soluções inovadoras que podem ser utilizadas por um órgão público e por uma empresa, por exemplo”, disse.

Já o secretário executivo de Ensino Médio e Profissional, Paulo Dutra, enfatizou o papel ativo de professores e estudantes no processo de transformação educacional.

“Para que a gente possa fomentar cada vez mais a construção de conhecimento nas escolas pernambucanas, precisamos que vocês, alunos e professores, sejam protagonistas. Tragam essas empresas e instituições para mais perto da gente para que possamos ter um Pernambuco ainda melhor em educação e em desenvolvimento”, afirmou.

Critérios

Entre os critérios de participação, o edital exige que a proposta seja coordenada por um professor com vínculo empregatício com a rede estadual, com título de mestre ou experiência equivalente. O docente deverá se responsabilizar pela execução e divulgação do projeto.

Nas edições anteriores, alguns participantes conseguiram ingressar diretamente no mercado de trabalho a partir da experiência no programa. É o caso da videomaker Juliana Vasconcelos, ex-aluna da ETE Porto Digital, que atuou em um projeto coordenado pelo professor Danilo Lúcio.

“Fui selecionada para a bolsa de estágio oferecida pelo próprio projeto, o que me proporcionou a oportunidade de estagiar na produtora 12 Polegadas Produções. Lá, pude aplicar na prática tudo o que aprendi. Participei da produção de documentários, de um longa-metragem e de gravações publicitárias. Essas experiências me ajudaram a encontrar um caminho na minha carreira”, relatou.

