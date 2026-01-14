Edital do Leilão Tecon Santos 10 sairá entre fim de fevereiro e início de março, diz ministro

A- A+

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou nesta quarta-feira, 14, que o edital do leilão do Tecon Santos 10 deve ser publicado entre fim de fevereiro e início de março deste ano. O certame está previsto para ser realizado na B3 entre 30 de março e 20 de abril, de acordo com nova previsão mencionada pelo ministro nesta quarta.

"Teremos, na próxima semana, uma reunião para que possamos fazer um detalhamento de como vai se dar o roadshow. A nossa expectativa é que nós façamos agora, em fevereiro, o roadshow", declarou Costa Filho, em referência à rodada de encontros com potenciais investidores nacionais e estrangeiros interessados.

O ministro participa neste momento da apresentação da agenda de 2026. Segundo a pasta de Portos e Aeroportos, com a entrada em operação do novo terminal, o Brasil pode saltar da atual 45ª para a 15ª posição no ranking mundial de movimentação de contêineres.

O Ministério também acredita que o empreendimento pode "consolidar" Santos como o maior hub do Hemisfério Sul, com o escoamento da produção nacional. O governo disse que acolheu integralmente as recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), que deu sinal verde para o certame no ano passado.

Dentre as diretrizes estão aquelas que buscam evitar concentração de mercado na primeira fase da disputa e o estabelecimento de um valor de outorga mínima de R$ 500 milhões.



