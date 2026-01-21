A- A+

edital Edital Facepe de R$ 2,24 milhões entra na reta final de inscrições Os projetos devem responder a demandas reais em áreas estratégicas como agronegócio, indústria, energia e saneamento

Com prazo de inscrição até 26 de janeiro, o Edital nº 42/2025 – Compet Soluções, lançado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-PE) e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), vai destinar R$ 2,24 milhões ao financiamento de 16 projetos de inovação aplicada.

“O foco é sair da ideia e chegar à solução aplicada, com impacto real na economia e no território”, destaca a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro.

Na reta final para o encerramento das inscrições, o Compet Soluções chama atenção por operar no modelo de subvenção econômica, que prevê o repasse de recursos públicos não reembolsáveis voltados ao desenvolvimento e à implementação de produtos, serviços ou processos inovadores, com foco no fortalecimento da competitividade e do desenvolvimento territorial do Estado.

Os projetos devem responder a demandas reais em áreas estratégicas como agronegócio, indústria, energia, saneamento, logística, turismo, saúde, educação, cultura e serviços, com impacto comprovado em pelo menos uma Região de Desenvolvimento de Pernambuco, incluindo Sertão, Agreste, Mata Norte, Mata Sul e Região Metropolitana.

Apoio financeiro

O edital prevê duas faixas de financiamento:

Faixa A: até R$ 200 mil por projeto, em parceria com empresas

Faixa B: até R$ 80 mil por projeto, em parceria com cooperativas ou associações

Ao todo, serão selecionados 16 projetos, com execução prevista de até 12 meses.

Quem pode participar

Podem submeter propostas micro e pequenas empresas pernambucanas, preferencialmente startups de base tecnológica, em parceria com uma instituição que apresente o desafio a ser solucionado. Cada empresa pode concorrer com apenas uma proposta.

