CAPACITAÇÃO Edital oferece curso de gastronomia gratuito para 500 jovens no país Programação inclui aulas online e, para os selecionados, mentoria com especialistas e a possibilidade de receber aporte financeiro em um novo negócio; projeto é parceria da co.liga com a

Jovens de idades entre 18 e 29 anos poderão se capacitar em um novo edital voltado para o empreendedorismo na área da gastronomia. Chamado de “a.colher”, o programa inclui aulas online na co.liga — uma escola digital de classes gratuitas na área de economia criativa — em parceria com a Nestlé. São 500 vagas disponíveis e as inscrições estão abertas até 2 de junho, no site da escola. Os resultados serão divulgados no dia 30 de junho.

Os selecionados terão a formação em duas fases. Na primeira, haverá quatro aulas online com carga horária mínima de cinco horas cada. Nessa etapa também estão previstos cinco encontros virtuais síncronos de até duas horas, com a equipe da co.liga e profissionais da gastronomia.

Na segunda fase, os jovens do programa poderão inscrever uma proposta no ciclo de Aceleração de Negócios Gastronômicos, no âmbito do edital.

Dessa fase serão selecionados 30 projetos que receberão uma bolsa para participar de quatro rodadas de mentoria. Aos selecionados também haverá encontros com profissionais do mercado, além de acesso a mais uma formação na co.liga, com conteúdo especial para profissionais da gastronomia.

Para quem concluir as duas etapas, haverá mais um desdobramento. Em abril de 2025, uma nova rodada de avaliação será responsável por selecionar três projetos vencedores para receber um aporte de R$5 mil cada e mais uma viagem totalmente custeada pelo edital para conhecer a cozinha da Nestlé em São Paulo. A visita será uma ferramenta para ampliar aprendizados e relacionamento com profissionais da área.

— A gastronomia é um dos universos mais interessantes, emergentes e promissores nas novas áreas de trabalho e atuação profissional no século XXI — diz João Alegria, secretário geral da Fundação Roberto Marinho, uma das fundadoras da escola co.liga. — Estamos lançando esse primeiro conjunto de cursos que trata de fundamentos e partes técnicas da gastronomia, mas isso é somente o início. Novos desdobramentos virão nesse campo e apostando em mais tendências desse mercado.

Acesso liberado

O novo edital a.colher é um desdobramento de uma parceria entre a Nestlé e co.liga, anunciada desde abril. Com a união de forças, foram lançados quatro cursos gratuitos totalmente online na plataforma da escola digital. Portanto, qualquer pessoa que queira empreender em gastronomia pode assistir — o limite de idade só existe para o edital, que prevê o desdobramento para a segunda fase de mentoria e mais o aporte financeiro aos selecionados ao fim da programação.

As aulas se dividem em quatro eixos: “Panorama e tendências na gastronomia: identificação de oportunidades de atuação”; “Segurança dos Alimentos e boas práticas na Gastronomia”; “Técnicas de preparação e montagem de refeições”; e “Mercado de trabalho e áreas de atuação na gastronomia”. Ao término dos ciclos, os participantes recebem um certificado que atesta a qualificação profissional.

— Trabalhamos os últimos meses com o objetivo de impactar jovens do Brasil todo por meio de um edital em diversas fases— Helen Andrade, Head de Diversidade e Inclusão da Nestlé Brasil. — A parte do curso na plataforma da co.liga, porém, está aberta para quem quiser fazer, inclusive as pessoas que estão além do limite de idade do edital.

Helen ainda conta que, além de ter foco em jovens em vulnerabilidade social, o edital destinará 5% das vagas a pessoas com deficiência.

A co.liga é uma iniciativa da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI) com a Fundação Roberto Marinho, que tem o Grupo CCR como parceiro mantenedor.

