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setor produtivo Edital Transforma PE abre nova rodada Submissão de projetos poderá ser feita a partir desta segunda (4)

O governo de Pernambuco lançou o terceiro adendo do Edital Transforma PE (23/2025), uma iniciativa que prevê a contemplação de até 23 projetos vinculados aos principais Arranjos Produtivos Locais (APLs) do estado.

Com investimento global estimado em até R$ 6 milhões, viabilizado pelo Fundo Inova-PE, os projetos terão prazo máximo de execução de 12 meses, com cada um podendo receber até R$ 100 mil em recursos de custeio e capital.

"Estamos direcionando esforços para potencializar a inclusão tecnológica em regiões interioranas, valorizando vocações produtivas locais e estimulando soluções que impactem diretamente a economia e a qualidade de vida da população", Obionor Nóbrega, Diretor de Inovação Tecnológica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE).

O edital estabelece como critério mínimo a aprovação de quatro projetos por APL. Os arranjos priorizados nesta rodada são:

Moda e Confecção — Agreste Central e Setentrional

Leite e Derivados — Agreste Meridional

Aquicultura — Sertão de Itaparica

Fruticultura Irrigada — Sertão do São Francisco

Gesso — Sertão do Araripe

O prazo para submissão de projetos para o Transforma PE inicia-se no dia 4 de maio e vai até 3 de agosto de 2026, às 23h59 (horário de Brasília). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo AgilFAP. O resultado preliminar deverá ser divulgado a partir de 28 de agosto.

*Com informações da assessoria

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