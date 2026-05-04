Edital Transforma PE abre nova rodada
Submissão de projetos poderá ser feita a partir desta segunda (4)
O governo de Pernambuco lançou o terceiro adendo do Edital Transforma PE (23/2025), uma iniciativa que prevê a contemplação de até 23 projetos vinculados aos principais Arranjos Produtivos Locais (APLs) do estado.
Com investimento global estimado em até R$ 6 milhões, viabilizado pelo Fundo Inova-PE, os projetos terão prazo máximo de execução de 12 meses, com cada um podendo receber até R$ 100 mil em recursos de custeio e capital.
"Estamos direcionando esforços para potencializar a inclusão tecnológica em regiões interioranas, valorizando vocações produtivas locais e estimulando soluções que impactem diretamente a economia e a qualidade de vida da população", Obionor Nóbrega, Diretor de Inovação Tecnológica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE).
O edital estabelece como critério mínimo a aprovação de quatro projetos por APL. Os arranjos priorizados nesta rodada são:
- Moda e Confecção — Agreste Central e Setentrional
- Leite e Derivados — Agreste Meridional
- Aquicultura — Sertão de Itaparica
- Fruticultura Irrigada — Sertão do São Francisco
- Gesso — Sertão do Araripe
O prazo para submissão de projetos para o Transforma PE inicia-se no dia 4 de maio e vai até 3 de agosto de 2026, às 23h59 (horário de Brasília). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo AgilFAP. O resultado preliminar deverá ser divulgado a partir de 28 de agosto.
*Com informações da assessoria