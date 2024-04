A- A+

Empreendimento Editora Inspiração e Rede D'Or apresentam Memorial Star para convidadas No evento, as convidadas conferiram em primeira mão as instalações do novo empreendimento do Hospital Memorial São José

A Editora Inspiração e a Rede D’Or promoveram, ontem (9), um coquetel para mulheres no Memorial Star, nova torre do Hospital Memorial São José - hoje vinculado à Rede D’Or. No evento, as convidadas conferiram em primeira mão as instalações do novo empreendimento que tem aporte financeiro superior a R$ 500 milhões.

O projeto conta com o apoio do grupo Evipar - Eustácio Vieira Investimentos e Participações, em parceria com a OREA Empreendimentos. Além disso, é construído no modelo Build to Suit (BTS).

De acordo com o diretor geral do Complexo Memorial Star, Thalles Melo, a previsão é de que o equipamento seja inaugurado até a primeira quinzena de maio.

“É um marco na saúde pernambucana, e do Norte e Nordeste, porque a gente traz um conceito premium da Rede D’Or. É a quarta bandeira star dentro do Brasil, e a primeira do Norte e Nordeste. Aqui é um investimento absurdo da empresa, do ponto de vista de tecnologia, estrutura e obras, mas a gente está investindo mais ainda nas pessoas”, destacou.

A diretora da Evipar Empreendimentos, Juliana Fernandes Vieira Maranhão, destacou o orgulho em continuar na missão de desenvolver o Estado e a cidade do Recife, além de consolidar o polo médico. Ela enfatizou que o empreendimento é um marco na história da saúde de Pernambuco.

“Acreditando fortemente na inovação, na tecnologia, inspirados também na história da nossa família, do meu pai Eustácio Vieira, do meu tio José S. Vieira, do grupo Fernando Vieira, e parabenizar todo o empreendedorismo também da Rede D'Or, e do grupo Evipar, que estão conosco participando desse investimento incrível”, pontuou.

A sócia da Editora Inspiração, Camila Haeckel, ressaltou que a ideia do evento foi reunir um grupo exclusivo de mulheres para conhecerem em primeira mão o Memorial Star.

“É um conceito de hotelaria de luxo, de alto padrão, que ainda não tinha nada aqui em Recife. E a gente sabe que a maioria das decisões de tudo vem da mulher. Então é importante que as mulheres conheçam onde elas podem usar, as instalações, façam um tour guiado e vejam tudo que a rede está trazendo para oferecer para elas”, afirmou. A Rede D’Or estará nas páginas do próximo livro “Inspiração Recife”.

Estiveram presentes no evento a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula; a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Olinda, Andréa de Paula; a sócia da Editora Inspiração, Eduarda Haeckel; a gestora de relacionamento e marketing da Rede D’Or, Kelly Magalhães, entre outras convidadas.

A obra do Memorial Star começou em junho de 2020 e envolve o que existe de mais atual em tecnologia construtiva. Utiliza vidros duplos insulados com argônio, para maior eficiência energética e isolamento acústico, sendo o primeiro prédio com esse material na capital pernambucana. No local, há emergência, foco em oncologia, medicina nuclear, ressonância magnética e tomografia computadorizada.

