Ministério da Fazenda Eduardo Bolsonaro a Gabriel Galípolo: 'Não vou elogiar muito porque vão pedir sua cabeça' Deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse em audiência na Câmara que houve diálogo 'bem feito' com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, recebeu elogios do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nesta quarta-feira. Galípolo e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram chamados à Câmara para explicar as medidas econômicas do governo.

– Não vou elogiar muito, porque se não vão começar a pedir a tua cabeça. Eu faço essa brincadeira porque tivemos uma reunião de lideranças e realmente houve um diálogo muito bem feito – disse o filho '”03" do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, antes de endereçar uma pergunta a Haddad e Galípolo.

Um dos principais nomes da equipe econômica do governo, o secretário-executivo da Fazenda vem articulando politicamente as principais medidas apresentadas pela Fazenda. Mais recentemente, Galípolo foi anunciado para a diretoria de política monetária do Banco Central, movimento que foi entendido como “ponte” para a presidência da autarquia.

No mesmo encontro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi chamado de "limitado" pelo deputado Evair de Melo (PP-ES), que foi vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. Em resposta, Haddad afirmou considerar o ex-chefe do Palácio do Planalto como uma das pessoas mais limitadas que já conheceu.

