Eduardo Braga divulga calendário de votação da reforma tributária e prevê votação em plenário dia 18

A- A+

O relator da Reforma Tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), divulgou nesta quarta-feira a sua projeção de agenda para a tramitação da reforma tributária na Casa. Ele adiou para 4 de outubro a apresentação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O prazo inicial para a entrega do parecer era 27 de setembro. Com isso, o texto da proposta será apreciado em plenário no dia 18 de outubro. O plano da equipe econômica é ter a reforma promulgada ainda este ano.

A mudança no cronograma ocorreu por conta da pressão do setor de serviços que pediu a inclusão de mais uma audiência no plano de trabalho na Comissão. Ao todo, serão realizadas nove audiências para discutir a proposta.

Nesta quarta-feira, ocorre a terceira para tratar do Conselho Federativo, que ficará responsável por gerir o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai unificar o imposto estadual ICMS e municipal ISS.

Veja também

fgts Marinho apresenta a Lula nesta quarta-feira (13) projeto que muda o saque-aniversário do FGTS